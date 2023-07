A Monserrato tanto verde e un nuovo spazio periferico riqualificato

Tanto verde e un nuovo spazio periferico riqualificato dove i cittadini potranno trascorrere ore in serenità e relax: da “anonima” piazza a nuovo punto di ritrovo quella Settimio Severo e la settimana prossima sarà il turno della presentazione della nuova area green in via Boezio. Grazie ai fondi PIU aggiudicati nel 2018, circa 2,5 milioni di euro, destinati alla riqualificazione delle zone periferiche, anche i lavori in piazza Settimio Severo sono giunti al termine. La carreggiata e l’intero arredo urbano sono stati rinnovati e, anche grazie all’ausilio dell’agronomo, piante profumate e colorate completano la piazza. Ovviamente spazio anche per i più piccoli con giochi e attrazioni varie. “Tra la realizzazione dell’opera del grappolo d’uva e le zone limitrofe che sono queste due piazze – spiega il sindaco Tomaso Locci – stiamo riqualificando, rendendo anche più appetibile e dando più valore a queste zone. La prossima settimana sarà inaugurata l’area in via Boezio e stiamo pensando anche di trovare i denari per riqualificare piazza Teodosio”.