A Monserrato "si discriminano i Santi: trattamenti diversi per le festività di San Lorenzo e della Beata Vergine"

Non si potrebbe definire una “guerra tra santi” bensì una forma di trattamento diverso quello riservato alle due grandi feste in onore dei lodati tanto amati dalla città. Almeno questo è quanto hanno notato il Gruppo consiliare Pauli Monserrato – La Svolta, Valentina Picciau, Andrea Zucca e Ivano Argiolas, e che hanno ben espresso attraverso un comunicato. “A Monserrato, storicamente due Santi sono da sempre i più festeggiati, non solo dal punto di vista religioso, ma soprattutto per quanto riguarda le festività civili.

Infatti San Lorenzo nella prima decade di Agosto e Beata Vergine nella prima decade di Settembre scandiscono l’estate a Monserrato.

Da sempre l’amministrazione comunale ha aiutato i comitati delle due feste, con finanziamenti ad hoc e con spettacoli “offerti” dalla stessa amministrazione facendoli ricadere durante qualche giornata della festa in accordo col comitato. Lo stesso trattamento per tutte e due le feste.

Purtroppo negli ultimi anni, vista la crisi economica, i comitati hanno sempre più difficoltà a raccogliere le offerte tra i fedeli e i cittadini affezionati alle feste. Anche le sponsorizzazioni sono più povere. Quindi il “soccorso” dell’amministrazione comunale è necessario per dare più linfa ai festeggiamenti civili che hanno sempre visto il pienone”.

Ma ecco cosa sarebbe successo l’estate scorsa: “Quest’anno è accaduto qualcosa di incredibile, che dal punto di vista delle festività civili ha visto le due feste poste su piani completamente diversi:

Per San Lorenzo ben 3 spettacoli di alta qualità a livello sardo offerti dall’amministrazione di Monserrato oltre che diverse migliaia di euro dati come contributo.

Invece per la festa della Beata Vergine, nessuno spettacolo e nessun contributo da parte dell’amministrazione”. Il pubblico dei grandi eventi ha riempito strade e piazze, i fuochi d’artificio hanno illuminato il cielo in onore di San Lorenzo. Per la Beata tutto ciò non sarebbe avvenuto. Non solo: “Considerando ciò che è accaduto sul palco della festa di San Lorenzo, col sindaco che è salito sul palco con assessori e i suoi fedeli consiglieri, facendo non saluti istituzionali ma una becera propaganda elettorale con tanto di campagna contro i suoi detrattori e avversari politici

Dall’altra parte, alla festa della Beata Vergine la presenza di sindaco e fedelissimi suoi è stata fugace, giusto il tempo della processione e neanche in prima fila. Mentre per San Lorenzo ci è mancato poco che il sindaco finisse dentro la teca del Santo durante la processione! Oltre alla già citata inopportuna presenza sul palco prima dell’inizio di ogni spettacolo per 4 serate di fila.

Forse si ha una risposta alle scelte politiche della giunta. Come diceva un noto politico, a pensar male degli altri si fa peccato, ma spesso ci si indovina”.