A Monserrato piante anallergiche, piste ciclabili e aree cani

Alberi e piante anallergiche, una pista ciclabile dal Policlinico alla polveriera, nuove aree cani, un’oasi felina, fontane e parchi oltre a un murale che verrà realizzato nella parete di ingresso alla città: ecco i progetti che verranno prossimamente realizzati nel centro dell’hinterland cagliaritano. Presentato ufficialmente alla popolazione qualche giorno fa, definirlo un “Piano del Verde” sarebbe riduttivo poiché interessa attivamente il settore urbanistico: parchi e nuove alberature già messe a dimora come la riqualificazione di alcune piazze sono lavori già ultimati ai quali seguiranno le strategie ideate per rendere le vie del centro non solo colorate e profumate, a prova di allergie, bensì anche funzionali e fruibili, senza escludere le periferie e le aree incolte. È di circa 400 mila metri quadri la superficie di aree verdi stimata in città che evidenzia che il centro più densamente abitato di tutta la Sardegna dispone di un ampio spazio incolto, pubblico e privato, “è molto importante, quindi, mettere a regime la riqualificazione dell’arredo urbano”. Alcuni dettagli: orti urbani, frutteti condivisi, la riqualificazione di tutti i viali alberati, delle rotatorie, tutta via San Gottardo, gli sparti traffico, “nella zona del Comparto 8 abbiamo intenzione di riqualificare ulteriori aree con dei parchi attrezzati, passeggiate, pista ciclabile e quant’altro. Implementeremo le aree per i possessori dei cani che saranno adeguatamente attrezzate e dislocate in tutto il territorio, ci sarà la realizzazione di un parco urbano e di un murale nel Comparto 7, precisamente nel muro di cinta che si vede entrando in città dalla parte di Citta mercato e che rappresenterà l’ambiente della campagna, quindi i colori ma soprattutto dovrà riprendere quelle che sono le tradizioni popolari come quella vitivinicola. Aggiungeremo la riqualificazione di tutti i Giardinetti e anche questo è un’altra opera che inizierà a gennaio: ormai era troppo tempo che nessuno si occupava più dei Giardinetti, nonostante sia stata modificata in peggio rispetto alla vecchia passeggiata”. Importante riqualificazione riguarderà tutti i giardini scolastici, “noi già abbiamo iniziato con i finanziamenti appunto per le scuole e vogliamo valorizzare gli spazi esterni di tutti gli edifici”. E ancora: “Giardini didattici, realizzeremo anche un’oasi felina”. Un dispendio di risorse economiche non indifferenti, “siamo già al lavoro per reperire tutti i fondi necessari”.