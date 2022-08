A Monserrato pannelli fotovoltaici ovunque: “Anche sui parcheggi, svolta storica contro il caro bollette”

Pannelli fotovoltaici ovunque, a Monserrato, anche sui tetti delle case del centro storico e del centro matrice. Il Comune guidato del sindaco Tomaso Locci fa un passo in più rispetto alla delibera di Giunta di inizio giugno: “Una svolta epocale, approvata dalla mia maggioranza in Consiglio. Anche tutta la zona delle cosiddette case rosse viene svincolata e i monserratini potranno installare i pannelli. Non solo sui tetti, ma anche sopra i parcheggi, sia quelli privati sia quelli di gruppo, condominiali”. Sarà sufficiente avere una tettoia o una pergola. E, in caso di posizionamento svantaggiato della falda, diamo la possibilità di apporre i pannelli anche in una linea diversa da quella del tetto”.

Bollette dell’energia più leggere in arrivo, quindi, dal prossimo autunno: “Si tratta di un grosso aiuto contro il caro bollette, così stiamo invogliando i nostri concittadini a investire sul fotovoltaico. È un’altra nostra linea programmatica, un risultato storico, co il quale aiuteremo a risparmiare tante persone”.