A Monserrato l'evento conclusivo di "Reinas, donne che si distinguono"

L’Associazione S’Atza, operante nel settore socioculturale da diversi anni, da sempre in difesa del ruolo fondamentale della donna nei diversi ambiti della società odierna porta avanti una iniziativa come “Reinas” per celebrare l’apporto fondamentale alla crescita collettiva che le donne offrono con la propria maestria e professionalità.

In una giornata tutta dedicata al ruolo della donna, “avremo il piacere di assistere ad esibizioni musicali, pittoriche, culturali e ascoltare dalla loro viva voce esperienze ed aneddoti che hanno significato all’interno del mondo in cui operano, da protagoniste in una società che spesso minimizza o non riconosce a dovere il loro sforzo per renderla migliore” comunica l’associazione.

Appuntamento dalle ore 11 per l’evento patrocinato dal Comune con le estemporanee di pittura e poesia, dalle 16 in poi sono previsti i laboratori creativi “dei nostri artisti che comprendono il laboratorio di disegno e fumetto per ragazzi e bambini di Sara Dal Cortivo, dalle 18 poi la serata conclusiva con le premiazioni dei vincitori delle estemporanee, musica e poesia per concludere in bellezza con una degustazione di vini”.