A Monserrato fondi per adottare gli amici a quattro zampe e per sostenere le colonie feline

Importanti novità per pelosetti meno fortunati, quelli randagi, in cerca di una casa e per i felini che vivono in strada e rischiano la morte ogni qualvolta attraversano inconsapevolmente una strada: grazie alla sensibilità dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Tomaso Locci sono state siglate due collaborazioni importanti con i nuclei preposti alla difesa dell’ambiente e degli animali. Quella con i Nogra si rafforza ulteriormente: a loro è affidato l’incarico di supportare la polizia municipale per la vigilanza e il rispetto delle norme comportamentali di chi è proprietario di un quattro zampe. Pulizia e decoro, ogni eventuale maltrattamento sarà prontamente preso in carico e gestito. Non solo: grazie alla convenzione stipulata con la Lega Italiana difesa Animali ed Ambiente si rafforzerà la promozione, già ben avviata dall’assessorato all’ambiente, degli interventi finalizzati per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della tutela, dei diritti del benessere degli animali, per promuovere ed organizzazione iniziative tese a garantire la cultura del rispetto della dignità degli animali, anche in ambito scolastico, in sinergia con le associazioni animaliste e ambientaliste e altri referenti istituzionali. Procedere a sensibilizzare e incentivare l’adozione di animali d’affezione catturati e mantenuti presso la struttura in convenzione. “Siamo sempre più vicini a questa tematica ed è nostra intenzione aver cura anche degli animali – spiega il sindaco Locci – ritengo che un randagio debba vivere in una famiglia, non in strada o in un canile. Arricchisce la vita di chi se ne prende cura, un’ottima terapia per gli anziani e a tal fine vogliamo agevolare la convivenza offrendo un supporto economico per le spese sanitarie e il cibo che occorre per alimentare il cane adottato”. Tra le tante iniziative che saranno messe in campo anche quella delle giornate dedicate all’adozione dove i quattro zampe verranno presentati in piazza al fine di essere presi in custodia.

Un occhio di riguardo non solo per i cani bensì per le colonie feline, per chi volesse prendersi cura dei gatti di strada in appositi spazi dove possono vivere senza alcun pericolo. Una sinergia di forze, quindi, che vede la collaborazione anche dell’assessorato alla pubblica istruzione per una campagna di sensibilizzazione concreta per il rispetto dell’ambiente e degli animali da parte dei più giovani.

Non solo coccole e giochi al parco però: sicurezza e decoro non devono mancare ed è così che più controlli mirati saranno messi in campo al fine di garantire un comportamento responsabile da parte dei padroni. Niente più sporcizia per le strade e le passeggiate dovranno avvenire con il rispetto delle regole al fine di non creare situazioni di pericolo. Guinzaglio, museruola e sacchetti per gli scarti biologici, insomma, sempre a portata di mano.

“Da Presidente della Commissione Viabilità, Traffico, sicurezza urbana e benessere animale, posso ritenermi soddisfatto dei lavori che la nostra amministrazione sta portando avanti, puntando al contrasto ambientale e non solo – spiega Saverio De Roma – i controlli verranno ampliati ancora di più per verificare chi non rispetta i requisiti minimi nella raccolta delle feci dei propri cuccioli. Quotidianamente i cittadini segnalano l’abbandono di sacchetti oppure di escrementi lasciati nei marciapiedi o nelle piazze. Confidiamo nel buon senso dei nostri cittadini per rispettare le regole ed è bene sottolineare che in vari punti sono stati ampliati gli appositi contenitori per lo smaltimento. Sono già da considerare ottimi i risultati sia della Polizia locale che dei Nogra, fino ad oggi, che operano nel nostro territorio per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti scoprendo gli autori di tali scempi e sanzionandoli”.