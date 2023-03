A Monserrato è festa rubgy, quando lo sport è una lezione di vita

Il presidente nazionale della Federazione Italiana Marzio Innocenti e il vicepresidente Antonio Luisi in visita speciale al campo di rugby in via dell’Aeronautica: “Tutti voi siete importanti e fondamentali per la nostra crescita, per lo sviluppo del nostro movimento e per portare la palla ovale sempre più al centro del panorama sportivo” ha detto Innocenti. Ospiti speciali, qualche giorno fa, per la valorizzazione di una delle tante discipline sportive che vengono praticate nel centro dell’hinterland cagliaritano e sulla quale il sindaco Tomaso Locci, anche assessore allo sport, intende investire ulteriori risorse per accrescere sempre più: primo obiettivo è quello di acquisire completamente gli spazi del campo, oggi ancora condivisi, anche se in minima parte, con il comune di Cagliari. La ridefinizione dei confini è importante “al fine di permettere alle società di poter attivare le procedure per ottenere i finanziamenti per una sua riqualificazione e un rilancio dell’attività rugbistica, sempre stata di casa a Monserrato” comunica il primo cittadino Locci. Un investimento che permetterà di proseguire con le opere portate avanti dall’amministrazione comunale che comprendono anche quelle sportive, un ottimo mezzo di inclusione e sano divertimento sul quale Locci punta sin dall’inizio del suo mandato.

Nel campo sportivo opera il Cagliari Rugby Club i quali, con tanti giovani atleti delle varie categorie, hanno accolto il direttivo nazionale.

“Il presidente ha voluto rivolgere le sue parole a tutti i presenti, trasmettendo un forte senso di appartenenza e ricordandoci che proprio i club minori, come il Cagliari Rugby Club, sono la linfa del nostro sport e del nostro movimento” esprime il club. “È proprio in un club come il vostro che sono cresciuti molti degli atleti e delle atlete che ora indossano la maglia azzurra” ha sottolineato Marzio Innocenti.

Parole semplici ma con un grande significato per le realtà come quella monserratina, piccole ma in grande crescita, che vogliono diventare sempre più un riferimento per il territorio.