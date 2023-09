A Monserrato dislivelli del manto stradale in diverse vie: "Pericoloso camminare"

“Tante le segnalazioni ricevute in questo periodo da cittadini che mi hanno contattata per indicarmi come in alcune vie vi siano dei dislivelli del manto stradale, nello specifico in via Muzio Scevola, via Orazio, e all’uscita di via Desulo, dove una mamma con un bimbo è riuscita miracolosamente a tenere ben salda la carrozzina ed evitare una rovinosa caduta”.

Le ricerche dimostrano come camminare ogni giorno, anche solo per mezz’ora, riduca sensibilmente i rischi di patologie all’apparato cardiovascolare, combatte il sovrappeso e, per di più, aiuta a combattere ansia e depressione. “Durante la mia guida Assessoriale avevo portato avanti delle Conferenze con progetti insieme all’Ats Sardegna per promuovere stili di vita e gruppi di cammino a Monserrato, dove però il progetto è stato interrotto a causa delle restrizioni della pandemia covid-19.

Ora, mi sto organizzando con alcune associazioni locali e diversi cittadini interessati a parteciparvi, e nel verificare i percorsi mi sono arrivate segnalazioni di strade con dislivelli pericolosi.

Le città devono essere accessibili a tutti, in un’ottica di pari opportunità” sottolinea Mori che aggiunge: “Monserrato non ha solo necessità di programmare adeguatamente un discorso di applicazione dei piani P.E.B.A., ovvero i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, ma pure di ripristino adeguato del manto stradale che in tante zone assomiglia alle immagini di strade bombardate.

Tra gli impegni che porterò avanti ci sarà sicuramente una programmazione che tenga in considerazione tali aspetti non più rinviabili”.