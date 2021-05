A Monserrato basta un click per prenotare un appuntamento con gli uffici comunali

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a

Monserrato . Appuntamento al comune con un click: da domani sarà possibile prenotare gli appuntamenti tramite una agenda elettronica. Il sindaco Tomaso Locci: “Prosegue l’azione di digitalizzazione dell’apparato amministrativo, in particolare nel suo rapporto con gli utenti. Sono molto orgoglioso di comunicare che domani 14 maggio partirà il servizio di prenotazione degli appuntamenti on line, tramite un agenda elettronica. I cittadini potranno collegarsi al sito del comune nella sezione dedicata e poter liberamente fissare un appuntamento con l’ufficio interessato all’ora più confacente ai suoi interessi. Importante sottolineare che l’accesso sarà garantito a tutti i cittadini, a prescindere dal possesso di credianziali specifiche. Il servizio sarà attivato per gli uffici anagrafe ed edilizia privata, condono edilizio e destinazioni urbanistiche. Sono soddisfatto che tale servizio parta con gli uffici legati alla mia delega all’Urbanistica come quello Anagrafe: un importante risultato di mandato che, grazie al quotidiano impegno del servizio informatico e al suo responsabile Cristian Lai, proseguirà con l’inclusione anche degli altri uffici dell’amministrazione.”All’interno del Portale dei Servizi Digitali del comune “MonserratoOnLine” è stata, quindi, attivata la sezione dedicata alle prenotazioni online degli appuntamenti.Non è necessario avere l’identità SPID per fissare un appuntamento in comune.ma basta inserire i propri dati corredati di indirizzo email e recapito telefonico e potrà selezionare sull’agenda appuntamenti il giorno e l’ora di prenotazione.Al termine della procedura il sistema inoltrerà una mail al cittadino riportante tutti i riferimenti della prenotazione effettuata.