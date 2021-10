A Monserrato apre il Centro Famiglia in via Monte Arqueri

consulenze specialistiche psico/pedagogiche;

sostegno psicologico;

attività di promozione della famiglia in raccordo con le principali agenzie educative del territorio;

attività laboratoriali, eventi e manifestazioni con il coinvolgimento dei genitori e figli;

gruppi di approfondimento sulle fasi della vita familiare;

incontri tematici sulla genitorialità e sulle relazioni familiari;

mediazione familiare;

informazioni, studio di coppia e indagini psico/sociale per adozione nazionale ed internazionale.

“Si tratta del progetto a cui abbiamo partecipato a dicembre 2020, indetto da Anci Sardena e per il quale grazie al finanziamento ottenuto di 33.000 euro ora daremo alle Famiglie di Monserrato la possibilità di usufruire di nuovi servizi”, spiega l’assessora alle Politiche Sociali, Lavoro e Famiglia, Tiziana Mori.

Per informazioni, gli interessati possono contattare gli operatori del Centro per la Famiglia via e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure al recapito telefonico 3896072176 nei seguenti giorni e orari: martedì dalle ore 9:00 alle ore 10:00, mercoledì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00.

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a

Apre il Centro Famiglia in via Monte Arqueri a Monserrato. Si tratta di un servizio gratuito che, in raccordo con il Servizio Sociale Comunale, fornisce attività di orientamento, consulenza e supporto per tutti i nuclei familiari che stanno affrontando cambiamenti e che necessitano di un percorso di sostegno in vari ambiti: