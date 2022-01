Mogoro

Il Comune omaggerebbe così la prima edizione dell’esposizione, organizzata a maggio per il patrono San Bernardino. Ma c’è un ostacolo

La Fiera dell’artigianato artistico della Sardegna potrebbe tornare quest’anno a Mogoro con un’anteprima primaverile, appuntamento che anticiperebbe la classica esposizione estiva. È questa l’idea a cui sta pensando da tempo l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Donato Cau.

Nei mesi scorsi si era parlato anche di una possibile vetrina nel periodo natalizio. Alla fine – almeno per il 2021 – non se n’è fatto nulla, ma l’opzione pre-fiera in tarda primavera, magari a fine maggio, non sarebbe un ripiego, anzi.

“L’idea di portare la Fiera dell’artigianato artistico della Sardegna nel periodo natalizio o in primavera”, commenta l’assessore comunale di Mogoro all’Artigianato, al Commercio e alle Attività produttive, Francesco Serrenti, “è una sfida che abbiamo lanciato a noi stessi. Ci piacerebbe riuscire a organizzare un’anteprima a maggio, ma c’è un ostacolo. Il salone che ospita l’esposizione al momento è interessato da lavori di efficientamento energetico. Stando al cronoprogramma dovrebbero terminare entro la metà di giugno. Se gli interventi dovessero concludersi in anticipo di qualche settimane, potremmo pensarci davvero”.

Un’anteprima sarebbe il miglior modo per omaggiare la storia della Fiera dell’artigianato artistico della Sardegna, giunta nel 2021 alla 60ª edizione.

“Sarebbe bello se riuscissimo ad aprire il 20 maggio”, afferma ancora l’assessore Serrenti, “perché in quella data Mogoro festeggia il suo patrono, San Bernardino. La prima edizione della Fiera venne organizzata proprio in occasione della festa di San Bernardino. Riproporre l’esposizione a maggio sarebbe un bell’omaggio. Lo si potrebbe fare coinvolgendo in particolare gli artigiani di Mogoro”.

Intanto si inizia a pensare anche all’appuntamento estivo. “L’anno scorso la Fiera è stata inaugurata l’ultimo venerdì di luglio e si è chiusa il 19 settembre. Quest’anno”, conclude l’assessore Serrenti, “vorrei aprire l’esposizione una settimana prima. La Fiera attira artigiani da tutta l’isola, credo che nel 2022 riusciremo a confermare gli ottimi numeri dell’ultima edizione”.