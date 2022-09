Mogoro

Numeri positivi alla chiusura dell’esposizione. L’assessore Serrenti: “Ora al lavoro per l’edizione 2023”

Un successo di pubblico e di vendite: il bilancio conclusivo della 61ª Fiera dell’artigianato artistico della Sardegna, a Mogoro, conferma le aspettative della vigilia. In totale gli ingressi – dal 22 luglio al 18 settembre – sono stati 11.762, per un incasso dai biglietti pari a 36.646 euro. Il fatturato per i prodotti venduti è stato di 239.541 euro. Quasi 28mila euro sono gli incassi per l’agroalimentare, 11.545 euro per le vendite della libreria Pro loco.

“Non possiamo che essere soddisfatti”, commenta l’assessore alle Attività produttive, Francesco Serrenti, a nome dell’amministrazione comunale di Mogoro. “Il bilancio conclusivo va oltre le nostre più ottimistiche aspettative. Il fatturato totale della Fiera di quest’anno supera i 315mila euro, abbiamo avuto riscontri positivi da parte dei visitatori sin dai primi giorni di apertura e anche gli espositori portano a casa risultati importanti. Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato, dai ragazzi dell’accoglienza alla macchina comunale, agli organizzatori degli eventi che hanno accompagnato la Fiera. Ora ci rimettiamo in moto per l’edizione del 2023”.

Anche per Marcello Muru, direttore artistico dell’esposizione, “i dati confermano che i visitatori hanno capito il messaggio che volevamo lanciare e apprezzato le scelte ecogreen e dell’allestimento. Abbiamo voluto incentrare tutto sul prodotto artigianale artistico, anche visivamente, e adesso possiamo dire che è stato il grande protagonista, come confermano le vendite”.

Sono stati 101 gli artigiani che per quasi due mesi hanno esposto i loro prodotti – per lo più pezzi unici e molti creati proprio per la Fiera di Mogoro – negli oltre 2.500 metri quadri del grande e moderno edificio di piazza Martiri della Libertà: 32 per la ceramica, 21 tessuti e tessitura, 15 l’oreficeria, 11 il legno e poi vetro, ricamo, intreccio, coltelleria, pelletteria, marmo, metalli e agroalimentare.