A Mogoro nel segno dell’innovazione una Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna con 101 espositori

Mogoro L’importante rassegna potrà essere visitata a partire dal 22 luglio È tutto pronto a Mogoro per la 61ª edizione della Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna, che aprirà i battenti venerdì 22 luglio e potrà essere visitata fino al 18 settembre, dalle 10 alle 21. Le tante novità dell’atteso appuntamento con l’artigianato di qualità sono state presentate oggi nel corso di una conferenza stampa dal sindaco Donato Cau, affiancato dagli assessori Francesco Serrenti e Alex Cotogno e dal direttore artistico Marcello Muru. La Fiera numero 61. Sono 101 gli artigiani che esporranno quest’anno negli oltre 2.500 metri quadri del grande e moderno edificio di piazza Martiri della Libertà: 32 per la ceramica, 21 tessuti e tessitura, 15 l’oreficeria, 11 il legno e poi vetro, ricamo, intreccio, coltelleria, pelletteria, marmo, metalli e agroalimentare. Nuova la veste grafica, nuovo ma antico e significativo il filo conduttore di questa edizione: “Dove tutto nasce”. Per la prima volta nella storia della Fiera, tutti gli artigiani hanno fatto l’iscrizione on-line, con procedure semplici e rapide, assistiti a distanza per ogni possibile dubbio o problema. Il sindaco. “Siamo pronti a ripetere e, perché no, superare i numeri della scorsa edizione, quella dei grandi festeggiamenti per il 60° anno della nostra Fiera”, ha detto il sindaco di Mogoro, Donato Cau. “La sfida non è facile, ma abbiamo una macchina rodata, che si è messa in moto subito dopo la chiusura dell’esposizione del 2021. E poi dopo due anni di restrizioni, limitazioni all’accesso, controlli agli ingressi, abbiamo potuto programmare una edizione a 360 gradi, che si tiene a Mogoro ma che propone visite ed escursioni nel territorio, per far conoscere le attrazioni paesaggistiche e culturali di tutto il Parte Montis. Possiamo dire, senza timore di essere smentiti, che la nostra è la Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna, sempre più attesa e apprezzata da espositori e visitatori. Siamo certi che lo sarà anche quest’anno”. L’assessore Serrenti. “Sarà un’edizione ancora più all’insegna dell’innovazione e del green”, ha aggiunto l’assessore Francesco Serrenti, “vogliamo proseguire con la strada intrapresa lo scorso anno dalla nostra amministrazione: una durata maggiore (una settimana in più rispetto al 2021), qualità e originalità dei prodotti, attenzione alla scelta dei materiali, varietà nelle proposte artigianali. Anche quest’anno abbiamo pensato a un pubblico giovane, ma senza perdere di vista lo zoccolo duro dei nostri visitatori, quelli che tornano ogni anno certi di trovare sempre qualcosa di nuovo e sorprendente. E anche in questa edizione sarà così”.

La conferenza stampa di presentazione dell'esposizione 2022

Il direttore artistico. Sono tre i punti cardine di questa edizione, riassunti dal riconfermato direttore artistico Marcello Muru. “La Fiera si apre con la rivisitazione del marchio di fabbrica, la spirale concentrica, un fuso stilizzato e visto dall’alto, impreziosito dai quattro elementi fondanti la Fiera stessa”, ha spiegato Muru: “i quattro comparti da cui tutto è cominciato: ceramica, legno, oreficeria e tessitura. Il secondo aspetto è l’impegno importante per realizzare una esposizione all’insegna dell’ecosostenibilità. Abbiamo rimodulato gli stand, utilizzando legno, cartoncino riciclato, materiali totalmente sostenibili dal punto di vista ambientale. Terzo punto caratterizzante è la scelta di un allestimento minimalista, senza orpelli, improntato sull’essenziale: la fanno da padrone il cemento armato, il legno, il cartone, ma soprattutto il prodotto. La scenografia è essenziale per porre sempre più l’attenzione sul manufatto artigianale dei nostri espositori”. I tappeti. Anche quest’anno l’associazione CooperAction Onlus metterà in mostra 15 tappeti di guerra afgani, provenienti da una delle più importanti collezioni al mondo e che vantano mostre nazionali ed internazionali nel corso degli ultimi 10 anni: dall’Expo for Peace di Milano, al Mart di Rovereto, alla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma. I tappeti di guerra, oggetto della campagna Calpesta La Guerra, testimoniano la prima occupazione sovietica dell’Afghanistan e le successive vicissitudini avvenute nel paese, volgendo lo sguardo anche alla situazione attuale in Ucraina, con un’opera realizzata da Nicoletta Vicenzi, restauratrice e artista tessile romana.

Foto Ufficio Stampa Fiera dell'Artigianato artistico della Sardegna

Non solo mostra. Anche quest’anno, a fare da contorno alla Fiera, l’amministrazione comunale ha previsto quasi due mesi di eventi, spettacoli, mostre fotografiche, tante iniziative per i bambini e i ragazzi. Anche quest’anno l’infopoint sarà a disposizione per fornire tutte le informazioni sull’esposizione ma anche sulle visite al nuraghe Cuccurada, al Museo multimediale Turcus e Morus, al Geomuseo Monte Arci. Social. La 61ª edizione della Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna conferma la vocazione social della manifestazione, seguitissima negli ultimi anni sulle principali piattaforme. Aggiornamenti, video, foto e interazioni: quest’anno l’esposizione sbarca su Tik Tok per ringiovanire ulteriormente il suo target. I biglietti. L’ingresso in Fiera costa 4 euro con il biglietto intero (2 euro il biglietto ridotto per bambini sotto i 12 anni, adulti sopra i 65 e associati Fasi). Sono disponibili anche i biglietti cumulativi: con 6,50 euro si può visitare, oltre alla Fiera, un sito a scelta tra nuraghe Cuccurada, Museo multimediale Turcus e Morus, Geomuseo Monte Arci. Con 10 euro si possono visitare la Fiera e due siti a scelta, mentre pagando 12 euro si ha accesso alla Fiera e a tutti e tre i tre siti. L’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 6 anni e per i disabili con accompagnatore. Per accedere all’esposizione è consigliata, anche per chi ha diritto alla riduzione o all’entrata gratuita, la prenotazione on-line: non comporta costi aggiuntivi.

Tutte le informazioni sono disponibili sul portale della Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna.

Sabato, 16 luglio 2022

Fonte: Link Oristano