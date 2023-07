A Mogoro l’artigianato artistico della Sardegna è in vetrina: inaugurata la mostra

L’edizione numero 62 della manifestazione prosegue sul filo conduttore dello scorso anno – Dove tutto nasce – ma con un’immagine grafica rinnovata. Il concept verte sul concetto di telaio, inteso come struttura e percorso in cui si snodano le varie esposizioni.

guarda tutte le foto

8

Questi i costi dei biglietti di ingresso:

4.00 € intero;

2.00 € ridotto, per bambini sotto i 12 anni, adulti sopra i 65 e associati FASI (www.fasi-italia.it);

6.50 € biglietto cumulativo per visitare, oltre alla Fiera, un sito a scelta tra Nuraghe Cuccurada, Museo Multimediale Turcus e Morus, Geomuseo Monte Arci;

10.00 € biglietto cumulativo per visitare, oltre alla Fiera, due siti a scelta tra Nuraghe Cuccurada, Museo Multimediale Turcus e Morus, Geomuseo Monte Arci;

12.00 € biglietto cumulativo per visitare oltre alla Fiera, i siti Nuraghe Cuccurada, Museo Multimediale Turcus e Morus, Geomuseo Monte Arci.

Ingresso gratuito per i bambini sotto i 6 anni e le persone disabili con accompagnatore. Per accedere all’esposizione è consigliata – anche per chi ha diritto alla riduzione o all’entrata gratuita – la prenotazione on-line sul sito fierartigianatosardegna.it , che non comporta costi aggiuntivi.

Venerdì, 21 luglio 2023