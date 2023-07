A Mogoro i primi visitatori per la Fiera dell’artigianato artistico della Sardegna

L’edizione numero 62 della manifestazione prosegue sul filo conduttore dello scorso anno – Dove tutto nasce – ma con un’immagine rinnovata nell’allestimento. Il concept sviluppa il concetto di telaio, inteso come struttura e percorso in cui si snodano le varie esposizioni.

Ieri sera si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della Fiera, con l’assessore regionale dell’Artigianato e Turismo, Gianni Chessa. Alla presenza delle autorità civili e militari e di numerosi consiglieri regionali del territorio, sono intervenuti sul palco in piazza Martiri della Libertà il sindaco di Mogoro, Donato Cau, l’assessore comunale delle Attività produttive, Francesco Serrenti, il presidente dell’Unione dei Comuni del Parte Montis, Moreno Atzei, la direttrice artistica Anna Cabras, per chiudere con l’assessore Chessa.

Il sindaco Cau ha parlato di “nuova sfida per Mogoro e per la nostra Comunità, quest’anno abbiamo il valore aggiunto del coinvolgimento attivo di associazioni che operano nel sociale”, mentre l’assessore Serrenti ha rivendicato “il coraggio di organizzare ogni anno un evento che ha la responsabilità di fare da traino ad un intero settore e ad un intero territorio. Da 62 anni esiste la Fiera di Mogoro e questo perché per primi gli artigiani ci hanno creduto e ci credono e sempre di più chiedono ogni anno di poter partecipare”.

Un sostegno concreto al mondo dell’artigianato in generale, e alla fiera in particolare, è stato assicurato dall’assessore Chessa, che ha ribadito come l’appuntamento di Mogoro rappresenti, anche per il Consiglio regionale, uno degli eventi più importanti per la Sardegna anche sotto il profilo turistico.

Prima del taglio del nastro, c’è stata l’esibizione del gruppo folk di Mogoro Su Sticcau, quindi si sono aperte le porte dello spazio espositivo.

La Fiera. Ad accogliere i visitatori fino al 17 settembre ci saranno anche quest’anno i ragazzi e le ragazze del Parte Montis: 13 giovani, tra i 20 e i 25 anni, quasi tutti studenti universitari, si occuperanno della vendita dei biglietti, del servizio informazioni, del merchandising.

Poche novità invece sul costo dei biglietti: anche per questa edizione ci sarà l’abbinamento fiera – siti culturali, con l’aggiunta del Museo multimediale del pane di Pompu. Questi i costi dei biglietti di ingresso alla Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna:

4.00 € – biglietto intero;

2.00 € – biglietto ridotto, bambini sotto i 12 anni e adulti sopra i 65 e associati FASI (http://www.fasi-italia.it/);

6.50 € – biglietto cumulativo per visitare, oltre alla Fiera, un sito a scelta tra Nuraghe Cuccurada, Museo multimediale Turcus e Morus, Geomuseo Monte Arci e (solo la domenica) il Museo multimediale del pane;

12.00 € – biglietto cumulativo per visitare oltre alla Fiera, i siti Nuraghe Cuccurada, Museo multimediale Turcus e Morus, Geomuseo Monte Arci

.L’ingresso è gratuito per i bambini sotto i 6 anni e per le persone disabili, con accompagnatore.

Oggi, domani e lunedì l’ingresso in fiera sarà gratuito: c’è stato un guasto all’impianto di climatizzazione. Il problema tecnico sarà risolto nel più breve tempo possibile.

Per accedere all’esposizione è consigliata, anche per chi ha diritto alla riduzione o all’entrata gratuita, la prenotazione online che non comporta costi aggiuntivi.

Per maggiori informazioni sulla Fiera si può consultare il sito ufficiale.

Sabato, 22 luglio 2023