A Mogoro cultura, teatro, cinema e musica con “ViviAmo l’Estate”

Mogoro

Tanti eventi come cornice alla Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna

Teatro, cinema, musica e tanti appuntamenti culturali: anche quest’anno l’estate mogorese presenta un variegato cartellone di eventi, sotto al titolo “ViviAmo l’Estate”: faranno da cornice alla 62ª Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna.

Nel programma trovano spazio eventi diversi, dal cinema al teatro per le famiglie, assieme alle presentazioni di libri, musica e tanto altro. Da segnalare il concerto soul pop di Mario Biondi in programma per domenica 20 agosto al teatro comunale.

Si comincia domani, sabato 29 luglio, alle 21.30 in piazza Martiri della Libertà, con il recital ‘Danzando sotto la pioggia’: musica e racconti autobiografici con Floris e Nu (Stefano Floris e Tiziana Nuvoli).

Domenica 30 luglio spazio invece allo spettacolo di danza “Welcome to Burlesque”, sempre in piazza Martiri della Libertà e con inizio alle 21.30, a cura della scuola di ballo Moda Mogoro Dance Academy.

“Anche quest’anno, con un importante investimento per l’amministrazione comunale”, dice l’assessore della Cultura, Alex Cotogno, “abbiamo messo su un cartellone di tutto rispetto, e davvero per tutte le età e tutti i gusti. Abbiamo i concerti del Pedras e Sonus Jazz Festival, il teatro, le Giornate del Romanico, presentazioni di libri. E poi gli appuntamenti di cittadinanza attiva, a cui tengo in modo particolare, con le premiazioni dei giovani laureati mogoresi e la consegna della Costituzione ai neo diciottenni”.

“Insomma, fino al 17 settembre avremo quasi ogni sera uno o più eventi”, conclude l’assessore. “Speriamo che si possa uguagliare, o anche superare, il successo dello scorso anno in termini di presenze, rappresentando un catalizzatore di crescita per la nostra comunità e per tutto il Parte Montis”.