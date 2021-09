Modolo

Al via la prima edizione del festival curato dalla direttrice artistica Ambra Pintore

Forma e sostanza, senso estetico tradotto in amore per la bellezza, ma anche attenzione ai contenuti e propensione al confronto. Con questi obiettivi nasce la prima edizione del “Modolo festival, musica, arte e cultura nel borgo”, frutto dell’incontro di sensibilità della direzione artistica del neonato appuntamento e dell’amministrazione comunale del piccolo centro della Planargia.

Così il festival guarda ai temi identitari, siano essi musicali, poetici, letterari, artistici, culturali e storici, quali fondamenti da cui partire, e allo stesso tempo motore di sperimentazione e nuove scoperte.

“Non fermiamo la tradizione” è un progetto di Ambra Pintore che porta in scena arte, musica e cultura della Sardegna di oggi, la cui immagine può slegarsi dai luoghi comuni e dagli stilemi cavalcati per interesse. In seno al progetto nasce il “Modolo festival, musica, arte e cultura nel borgo”, due giornate di eventi culturali e artistici, sabato e domenica prossimi, il 25 e 26 settembre.

Un fine settimana per promuovere la cultura, le arti e il territorio attraverso eventi, concerti, laboratori creativi, residenze, installazioni artistiche, presentazioni di libri, il cui filo conduttore è la rilettura attuale delle espressioni artistico/culturali della nostra terra.

In particolare, Modolo, paese dalla marcata vocazione vitivinicola, terra della nobile Malvasia, sarà protagonista delle ricerche condotte in loco su poesia, memoria, sacro, identità e paesaggio, ponendo in primo piano attitudini e specificità.

Il festival si pone l’obiettivo di realizzare una rete aperta con comuni, associazioni, musei e scuole della Planargia.

“Modolo guarda al presente e al futuro con ottimismo, e condivide i principi del festival che propone tradizione e modernità, rappresentando un’occasione di crescita e di confronto. Un momento di apertura verso le nuove sfide che la nostra comunità e l’intero territorio deve saper cogliere con il giusto spirito”, ha sottolineato il sindaco di Modolo Omar Hassan.

Già in questa prima edizione verranno coinvolti artiste e artisti della zona, ma anche produttori per attivare nel tempo veri e propri processi di rigenerazione culturale ed economica creando un nuovo bacino di giovani che possano con il tempo sviluppare progetti culturali ed artistici per il territorio.

“La pausa forzata del Covid”, ha detto la direttrice artistica Ambra Pintore, “ha stimolato il desiderio di scrivere un progetto artistico che fosse un’occasione di incontro delle arti e della cultura a 360 gradi. Un Festival che nel tempo possa seminare la sensibilità e la coscienza che la bellezza sia un’arma per la costruzione di una società civile migliore. La Planargia è la terra delle mie origini, mio padre è nato a Suni, e qui mi piacerebbe in modo particolare costruire un percorso condiviso per affermare che la cultura e l’arte sono valori da coltivare, non orpelli per il tempo libero”.

“Non fermiamo la tradizione”, ha detto ancora Pintore, “è il filo conduttore di questa prima edizione nella quale si incontrano grandi nomi dell’arte, dalla consolidata carriera, e la nuova generazione di artiste e artisti della nostra terra che stanno costruendo percorsi innovati, ma ben radicati. Con Modolo il feeling è stato immediato. Una particolare attenzione dedicheremo alle bambine e ai bambini, a cui abbiamo dedicato degli spazi appositi con laboratori e spettacoli: nella loro crescita dobbiamo investire e aiutarli a realizzare un futuro felice”.

Il Festival è finanziato da Comune di Modolo e Fondazione di Sardegna. In collaborazione con Casa Falconieri, S’Ard Music, Musarte, Scuola Civica del Montiferru Nino Dispenza, Scuola Civica di Musica Meilogu.