A Milis da mesi l’acqua non è potabile. Servono 2 milioni per risolvere il problema

Milis

Da novembre gli abitanti sono costretti a rifornirsi dalle autobotti di Abbanoa

L’acqua della condotta di Milis non è potabile, a causa della presenza di fango e metalli nella falda acquifera. E da novembre gli abitanti sono costretti a prendere dalle autobotti di Abbanoa l’acqua per uso alimentare. Il problema potrebbe essere superato collegando la rete idrica del paese alla condotta che alimenta la città di Oristano, ma servono circa 2 milioni di euro.

Oggi l’acqua che sgorga dai rubinetti può essere utilizzata per i soli usi domestici e per l’igiene della persona. Il commissario straordinario Antonio Massidda ha emesso due ordinanze che vietano l’utilizzo per scopi potabili.

L’ultimo provvedimento è datato 19 gennaio: le analisi chimico-fisiche effettuate dall’Egas, l’Ente gestore del servizio idrico integrato, avevano evidenziato nuovamente valori al di fuori dei limiti di legge.

“Il gravissimo problema della mancanza di acqua potabile qui a Milis perdura da novembre dello scorso anno”, denuncia a nome di decine di residenti Cristina Pilloni. “In compenso arrivano le bollette, anche con importanti aumenti. Non ne possiamo più di questa situazione. Conosciamo anche la causa, le infiltrazioni che hanno inquinato l’unica falda e fonte di approvvigionamento per il nostro paese. Anche l’assenza di un sindaco non contribuisce certamente a risolvere il problema. L’unica novità da novembre è solo l’elenco delle vie dove si ferma l’autobotte di Abbanoa, che viene aggiornato regolarmente”.

A gennaio Franco Frongia, dirigente scolastico oristanese che abita a Milis, aveva chiesto ad Abbanoa, attraverso LinkOristano, una riduzione delle bollette e il ripristino della potabilità dell’acqua, denunciando i tempi biblici per risolvere il problema.

Come conferma il commissario straordinario di Milis, Antonio Massidda, Abbanoa e l’Egas hanno individuato una soluzione per sanare il problema in modo definitivo: “Ho incontrato di recente il presidente di Egas”, dice Massidda, “ci è stato assicurato che entro i prossimi mesi l’abitato di Milis potrebbe essere collegato alla condotta foranea che alimenta la città di Oristano. Una bretella che consentirà di risolvere il problema definitivamente, eliminando il ricorso alla falda acquifera che è risultata nuovamente inquinata e intorbidita da fango con la presenza di metalli. Noi confidiamo nel progetto, ma prima l’Ente gestore deve recuperare le risorse necessarie, circa 2 milioni di euro”.

Abbanoa conferma che la soluzione individuata è la migliore. Era stata scartata la possibilità di realizzare un depuratore a ridosso del pozzo, a causa dei costi decisamente più elevati. Il problema delle sorgenti e dei pozzi, che spesso presentano nell’acqua valori al di fuori dei limiti normativi, non è solo di Milis, ma interessa decine di comuni sardi.

Giovedì, 2 marzo 2023