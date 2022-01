Un’ordinanza analoga è stata firmata nelle scorse ore dal sindaco di Cabras Andrea Abis. Anche nel centro del Sinis l’attività in presenza nelle scuole è stata sospesa per una settimana.

“Stamane ho riunito la giunta comunale”, ha detto ancora il sindaco di Milis, “collegialmente abbiamo ritenuto di chiudere tutte le scuole per una settimana. Inoltre a Milis abbiamo anche diversi alunni provenienti dalla vicina Tramatza, per questa ragione prima di firmare l’ordinanza ho avuto interlocuzioni anche con la sindaca Maria Sebastiana Moro”.

“L’Ats ha confermato 30 tra contagi e quarantene”, ha proseguito Vacca, “da nostre interlocuzioni abbiamo però rilevato almeno altre 20 persone in in questa situazione”.

“Non si tratta di una decisione presa a cuor leggero”, ha commentato il sindaco di Milis Sergio Vacca. Nel paese sono una cinquantina i residenti tra positivi in isolamento domiciliare e persone in quarantena perché contatti stretti di contagiati.

Scuole chiuse a Milis, a causa della nuova ondata di contagi da coronavirus che sta interessando anche alunni, genitori e docenti. Il sindaco Sergio Vacca ha firmato un’ordinanza che dispone lo stop delle attività in presenza per la scuola dell’infanzia, la primaria e la secondaria di primo grado, da domani, lunedì 10 gennaio, a sabato 15.

Sergio Vacca

Fonte: Link Oristano

