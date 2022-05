A metà giugno via le buche dalla strada provinciale tra Arborea e Tanca Marchese

Arborea I lavori partiranno nelle prossime settimane, come confermato dalla Provincia alla sindaca Pintus Dovrebbero partire a metà giugno i lavori di ripristino del manto stradale della sp 49, nel tratto tra Arborea e la frazione di Tanca Marchese. Lo ha comunicato stamane la Provincia di Oristano alla sindaca di Arborea Manuela Pintus. “La tanto attesa notizia, che ci auguriamo trovi riscontro nelle prossime settimane”, commenta la sindaca Pintus, “giunge a seguito di diverse interlocuzioni tra l’amministrazioni comunale e l’ente provinciale. Il nostro Comune, con diverse note tra le quali quella inviata in data 22 novembre 2021 e diverse di sollecito con numerose interlocuzioni telefoniche e incontri, in raccordo con l’ufficio di polizia locale, ha inteso sottolineare all’ente provinciale lo stato di degrado che ormai da tempo rende difficoltosa la viabilità in riferimento a diversi tratti delle strade provinciali 49, 52 e 69, che non consentono il transito in sicurezza degli automobilisti e in alcuni punti costringe gli automobilisti a pericolose deviazioni e persino a improvvisi salti di corsia per evitare le buche”.

Manuela Pintus

"Prendiamo atto con sollievo dell'imminente inizio dei lavori sul tratto di collegamento tra Arborea e Tanca Marchese", scrive in una nota la prima cittadina di Arborea, "e restiamo in attesa dei successivi interventi, non ultima la richiesta inoltrata per la realizzazione di una rotatoria sulla sp 69, all'altezza dell'intersezione con la strada comunale n. 8 (direzione Luri/Marceddì) che era stata accolta nel corso del 2020". "Parallelamente", prosegue Pintus, "abbiamo chiesto l'avvio urgente dei lavori di sfalcio dell'erba a bordo strada su tutti i tratti delle strade provinciali del territorio, situazione che causa scarsa visibilità agli incroci e costituisce un rischio importante per l'innesco di incendi. Su questo punto, come da interlocuzioni odierne, ci è stato comunicato che le procedure di affidamento dei lavori sono alle ultime battute e che ci verrà comunicato l'inizio dei lavori di sfalcio nei prossimi giorni". Venerdì, 27 maggio 2022

