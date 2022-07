Masullas

Saluta il sindaco di Sennariolo Gianbattista Ledda, al suo posto c’è Silvano Arru, primo cittadino di Borutta

L’assemblea dei Borghi autentici della Sardegna ha rinnovato la delegazione regionale, scegliendo in rappresentanti che resteranno in carica per il prossimo triennio. Riunita a Masullas, l’assemblea ha eletto come nuovo delegato regionale Silvano Arru, sindaco di Borutta, che prende il posto del primo cittadino di Sennariolo Gianbattista Ledda. Ad affiancare Arru ci sono Antonella Canu, sindaca di Lodè; Marco Pisanu, sindaco di Siddi; Cecilia Casula, assessore di Santu Lussurgiu; Franca Mascia, assessore di Sorradile; Enrico Pistis, assessore di Loceri.

A questi si aggiungono i componenti del direttivo nazionale: Rita Zaru, sindaca di Noragugume, Claudia Pulixi, consigliera di Aggius, e Mansueto Siuni, vicepresidente dei Borghi autentici d’Italia. La delegazione riceverà anche il prezioso sostegno del presidente del Comitato etico Bai, Renzo Soro.

Durante l’assemblea sono stati presentati e discussi i progetti sottoposti alla Regione Sardegna e si è condiviso il quadro delle responsabilità e dei compiti dell’associazione, con le azioni chiave da portare avanti nel prossimo triennio.

Il sindaco di Masullas, Ennio Vacca, ha presentato i risultati del Programma integrato di promozione dell’ospitalità nei Borghi autentici della Sardegna, completato il 30 giugno. È stata consegnata poi la guida “I Borghi del Gusto”, curata dal giornalista Andrea Carpi.

Vacca ha sottolineato l’importanza delle azioni chiave del programma, in primis la Comunità ospitale, le quali hanno contribuito a promuovere e valorizzare i piccoli centri delle aree interne.

“Nell’ambito del Programma integrato”, ha detto il sindaco di Masullas, “si sono portate avanti diverse attività e si è potuto prendere parte a importanti eventi che hanno intensificato la visibilità dei Comuni Bai, quale la Fiera “Fa’ la cosa giusta!” di Milano, durante la quale è emersa con forza l’attrazione che le aree interne esercitano a livello nazionale e internazionale”.

Il delegato regionale uscente, Gianbattista Ledda, sindaco di Sennariolo, ha ringraziato la delegazione e l’associazione Bai per i due mandati appena conclusi. Ledda ha sottolineato l’importanza che questi sei anni hanno avuto anche nel suo percorso da sindaco: “Il confronto e la condivisione con gli amministratori di altre realtà accresce il patrimonio culturale della comunità stessa. Bai non è un’agenzia che accompagna i Comuni nel vincere bandi di concorso: l’associazione promuove un manifesto e sposa determinati valori a cui bisogna credere fortemente”.

Secondo Ledda, “Bai ha, in un certo senso, anticipato quelle che sono le politiche attuali illustrate dal Pnrr: il turismo sostenibile, la ricettività in Comuni in cui sembrava impossibile anche solo parlarne e dove, invece, ultimamente il Covid ha dimostrato come proprio le nostre piccole realtà siano le candidate ideali a presentarsi come destinazioni turistiche, nell’accezione del turista visto come cittadino temporaneo. Alcuni borghi autentici storici sono la dimostrazione di come il modello proposto da Bai funzioni e sia un grande sostegno allo sviluppo sostenibile delle comunità”.

Il nuovo delegato regionale Silvano Arru ha richiamato due importanti passi del manifesto Bai: le comunità aperte e consapevoli, concetto fondamentale soprattutto nei piccoli centri che ogni giorno lottano contro lo spopolamento, e le comunità per i giovani, senza i quali non si può garantire la sopravvivenza di queste piccole realtà.

“Ringrazio la delegazione uscente per il lavoro svolto negli anni precedenti, per le numerose progettualità elaborate e per l’interlocuzione portata avanti con la Regione Sardegna”, ha detto Arru, “auguro al nuovo gruppo che mi affiancherà di poter proseguire nel percorso segnato dalla vecchia delegazione, per il raggiungimento di grandi risultati”.

Numerosi gli interventi dei soci presenti, tra cui il segretario della Pro loco di Arborea e i sindaci dei Comuni di Zeddiani, Seneghe e Nurachi, che hanno recentemente aderito all’associazione, oltre agli importanti contributi dei sindaci e amministratori di Aggius, Siddi, Ussassai, Sardara, Olzai, Loceri, Aritzo, Cuglieri, Noragugume e Samugheo.

Lunedì, 25 luglio 2022

