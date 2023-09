A Masainas manca il sangue anche per gli interventi chirurgici di routine

Manca il sangue anche per gli interventi chirurgici di routine ed è così che le istituzioni locali lanciano un appello per donare il sangue affinché una concittadina possa sottoporsi alla procedura sanitaria: “La nostra compaesana Graziella Casula ha necessità di sottoporsi ad un intervento chirurgico, ma senza donazioni di sangue l’intervento non può essere effettuato. La aiutiamo? Andiamo a donare al Centro Trasfusionale dell’Ospedale Sirai comunicando il suo nome”. Un intervento al femore rotto che rischia di essere rinviato se non verrà raccolto il sangue necessario: una problematica che va avanti da tempo nonostante i ripetuti appelli lanciati dai vari presidi sanitari e dai rappresentanti delle associazioni oltre che dai malati che necessitano di sottoporsi a trasfusioni occasionali o periodiche per continuare a vivere. Ed è così che scendono in campo anche le istituzioni, come è avvenuto in questo caso, in soccorso di chi attende per poter essere curato. “Per donare il sangue ci si può recare al Centro Trasfusionale di Carbonia tutti i giorni feriali dalle ore 8 alle ore 12,30. Non è richiesta la prenotazione.

E’ necessario pesare almeno 50 kg. e avere un’età compresa tra i 18 e i 60 anni. Si eseguono gratuitamente tanti esami utili per verificare il proprio stato di salute – ricorda il sindaco Gian Luca Pittoni – prima della donazione il donatore verrà valutato da un medico esperto in Medicina trasfusionale. Tutti i donatori riceveranno adeguato ristoro”.