Prima udienza il 9 marzo. Lo ha deciso il giudice per le udienze preliminari, Giuseppe Pintori, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Andrea Vacca, titolare dell’inchiesta sulla nomina a direttore generale di presidenza e Protezione civile regionale di Silvia Curto e Pasquale Belloi. L’esponente dalla giunta è accusata di abuso d’ufficio e tentata concussione.Rinviato a giudizio nell’ambito dello stesso processo anche il governatore Christian Solinas: il processo a suo carico inizierà il 15 dicembre, ma proprio ieri si è diffusa la notizia – non confermata ufficialmente – che il governatore ha contratto il covid. Potrebbe dunque succedere che venga chiesto un rinvio.

Inizierà a marzo il processo per abuso d’ufficio e tentata concussione a carico di un imputato eccellente, l’assessore neonominato all’Agricoltura, Valeria Satta, leghista, traghettata col Solinas bis alla guida di uno dei settori più delicati e importanti per la Sardegna dopo i tre anni al Personale e Affari Generali.

