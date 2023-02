A Marrubiu via alle domande per l’assunzione nei cantieri di riqualificazione LavoRAS

Marrubiu

Aperti i termini per la presentazione delle domande per i cantieri LavoRAS di nuova attivazione a Marrubiu per l’assunzione di due muratori e quattro manovali.

Potranno presentare domanda i residenti a Marrubiu in stato di disoccupazione iscritti al Centro per l’impiego di Terralba, che abbiano dichiarato l’immediata disponibilità al lavoro e non siano destinatari di qualsiasi forma di sostegno al reddito, sovvenzione o indennità.

“Si tratta di occasione di lavoro aperta anche ai percettori del reddito di cittadinanza”, ha spiegato il sindaco Luca Corrias. “Chi verrà assunto sarà impegnato nelle manutenzioni e nelle opere di decoro dei luoghi di aggregazione – come piazze, marciapiedi, locali a scopo sociale – di Marrubiu e della borgata di Sant’Anna”.

Tempo fino alle 14 del 22 febbraio per presentare la domanda online di avvio alla selezione con le modalità descritte nella pagine dedicata del portale dell’Agenzia regionale per il lavoro al seguente link . Le sei figure verranno assunte con contratto a tempo determinato part-time della durata sei mesi, per 20 ore settimanali e cinque giorni a settimana.

Per informazioni contattare il Centro per l’Impiego di Terralba in piazza Libertà al numero 070 7593 535 o all’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o in alternativa gli uffici del Comune di Marrubiu al 0783.8553324. Per altri dettagli visitare il sito del Comune di Marrubiu.

