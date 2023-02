A Marrubiu un’offerta di lavoro nel settore edile

Marrubiu

Si offre contratto a termine con possibilità d’assunzione a tempo indeterminato

Un’offerta di lavoro a Marrubiu per un mastro muratore in pietra e mattoni da inserire in organico con contratto a termine di sei mesi e possibilità di assunzione a tempo indeterminato.

Si ricerca un operaio edile specializzato con almeno 5 anni d’esperienza, automunito e disponibile a spostamenti in tutto il territorio regionale. Il candidato dovrà essere in grado di organizzare le varie fasi del lavoro in piena autonomia collaborando un team già formato. Tra gli altri requisiti richiesti il possesso della licenza media

I cantieri, attivati per lo più nella provincia di Oristano e nel Medio Campidano, riguardano in particolar modo il settore edile stradale, con la realizzazione di marciapiedi, strade, pavimentazioni in pietra, campetti in erba sintetica e resine, nonché opere d’urbanizzazione. Si procederà inoltre con lavori per la creazione di impianti idrico-fognari e di illuminazione e con costruzioni e ristrutturazioni di edifici residenziali e non.

Tempo fino al 31 marzo per inviare la propria candidatura (qui tutte le informazioni sulla Borsa Lavoro ) attraverso la propria area riservata del sito Sardegna Lavoro: sarà possibile effettuare il login con SPID o Tessera nazionale dei servizi.

Per leggere l’annuncio di lavoro completo visitare la pagina ufficiale a questo link .

Martedì, 7 febbraio 2023

Fonte: Link Oristano