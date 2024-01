Marrubiu

Aperte le iscrizioni alle sfilate di febbraio



Fervono i preparativi a Marrubiu per “Su Marrulleri”, con una 44ª edizione che si preannuncia ricca di novità e forse la più social di sempre. Organizzata dal Comune con il sostegno di Regione Sardegna, Fondazione di Sardegna, Unione dei Comuni del Terralbese, il Consorzio Parco Monte ARCI ed il supporto dell’associazione “Su Marrulleri” e della Pro loco di Marrubiu, la manifestazione di Carnevale prevede un ricco calendario di eventi.

Si parte l’8 febbraio, Giovedì grasso, con la festa dei bambini. La prima sfilata dei carri allegorici locali sarà domenica 11 febbraio, mentre il 18 febbraio la scenografica e allegra sfilata interprovinciale chiuderà il Carnevale.

Quest’anno l’entusiasmo è alto anche fra i carristi e i gruppi in maschera, ormai a lavoro da mesi, che con largo anticipo hanno svelato temi e costumi. Le iscrizioni sono state già aperte per la partecipazione alle sfilate (qui il link alle domande ), mentre il programma è in fase di definizione, con la valutazione della presenza di alcuni ospiti, per aggiunge un tocco di prestigio all’evento.

L’edizione 2024 si apre ad una novità tutta social: i canali ufficiali dell’evento ospiteranno il FantaMarrulleri, un’iniziativa promossa dall’agenzia di comunicazione VediamoCreativo, che premierà il gruppo più social di tutti. Ogni settimana, fino al 17 febbraio, partirà una sfida che farà acquisire un punteggio e porterà alla creazione di una classifica. L’invito, nonché hashtag ufficiale, è #tuttiasumarrulleri.

La macchina organizzativa è partita già dalla fine di ottobre. “Guardiamo con entusiasmo alla prossima edizione di Su Marrulleri, consapevoli che sarà un carnevale ancora più straordinario e coinvolgente”, ha commentato il sindaco di Marrubiu, Luca Corrias. “Visto il successo dell’anno scorso, siamo determinati a superare le aspettative e regalare a tutti un evento memorabile, il carnevale di cartapesta più bello dell’Isola”.