Marrubiu

Proposta della Scuola civica di musica, insieme alla cooperativa Doc Educational e all’amministrazione comunale

Appuntamento speciale per i giovani batteristi della Scuola civica di musica “Alessandra Saba” di Marrubiu che venerdì e sabato – 21 e 22 gennaio – incontreranno il famoso batterista cagliaritano Daniele Russo. Nell’aula consiliare del Comune è in programma una nuova masterclass, promossa dalla scuola e dalla cooperativa Doc Educational, in collaborazione con il Comune di Marrubiu.

L’iniziativa segue quelle già svolte in estate, che avevano portato in paese i maestri Gianmaria Melis (violino), Orio Buccelato (pianoforte) e Rossella Faa (canto moderno).

“Nonostante il brutto periodo che stiamo attraversando per via del Covid, è importante e fondamentale per la nostra istituzione stimolare i nostri allievi”, commenta il direttore della scuola, Andrea Piras. “Visto l’alto numero di allievi, abbiamo pensato di promuovere in vari periodi dell’anno degli incontri con musicisti di chiara fama”.

“Per noi è una soddisfazione e un orgoglio ospitare Daniele Russo e sono sicuro che anche i nostri allievi apprezzeranno i suoi preziosi consigli e suggerimenti”, conclude Piras, ringraziando “il sindaco e tutta l’Amministrazione comunale di Marrubiu, i docenti della scuola e la responsabile della cooperativa Doc Educational per la collaborazione”.