Marrubiu

Adesione alla Giornata internazionale che si celebra il 25 novembre

Marrubiu si riunisce per dire no alla violenza sulle donne, con una grande fiaccolata che ricorderà tutte le vittime di abusi, sensibilizzando la popolazione sul tema della prevenzione. Tutte le attività commerciali saranno invitate a mettere in vetrina qualcosa di rosso in segno di solidarietà.

Piazza Italia farà da punto di ritrovo alle 17 del 25 novembre – Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne – e vedrà l’accensione delle candele che illumineranno il percorso che da via Napoli condurrà a piazza Roma.

Giunti al municipio, verranno ricordati i nomi delle donne maltrattate e uccise nell’ultimo anno. A quella tragica lista si aggiungeranno le parole degli amministratori e la lettura del comunicato della responsabile del Centro antiviolenza di Oristano, Francesca Marras.

Secondo i dati del Ministero dell’Interno, dal primo gennaio al 13 novembre di quest’anno in tutta Italia sono state 96 le donne uccise, di cui 84 in ambito familiare e affettivo: in media una ogni tre giorni.

Sabato, 19 novembre 2022