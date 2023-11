A Marrubiu riaperti i termini per ottenere il reddito di inclusione sociale

Marrubiu

Ancora qualche giorno per fare domanda

Sono stati riaperti a Marrubiu i termini di presentazione delle domande per accedere al Reis, il reddito di inclusione sociale. La nuova scadenza è fissata per giovedì prossimo, 9 novembre.

Il Reis si rivolge ai nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi che, all’atto della presentazione della richiesta risultino residenti nel Comune di Marrubiu e siano residenti in Sardegna da almeno 24 mesi (tale requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti del nucleo familiare, al momento della presentazione della domanda). Devono inoltre possedere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea.

Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per 24 mesi.

Inoltre, per accedere al Reis il nucleo familiare deve essere avere un indicatore della situazione economica equivalente (Isee ordinario o Isee corrente) fino a 12.000 euro, oltre ad altri requisiti reddituali.

Il Reis e il reddito di cittadinanza (o misure analoghe) sono incompatibili, anche se sono previste delle deroghe in base agli importi percepiti.

Le domande possono essere trasmesse via Pec all’indirizzo di posta Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , via mail ordinaria all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , o consegnate a mano all’ufficio protocollo del Comune di Marrubiu.

Per informazioni sulla documentazione richiesta consultare il sito web istituzionale del Comune di Marrubiu.

“Invito tutti i cittadini interessati a presentare domanda”, ha dichiarato il sindaco Luca Corrias, “la modulistica è presente presso gli uffici del Servizio sociale del Comune”.

Giovedì, 2 novembre 2023