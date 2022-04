Marrubiu

Questa mattina corteo nelle vie del centro con rudimentali strumenti musicali



A Marrubiu torna la tradizione di su toccu de mesudì, in occasione della Settimana santa. “Sona sa strociarrà o sa matracca e porta i suoni di una volta per le vie del paese”: è questo l’invito rivolto a tutta la popolazione con la manifestazione in programma questa mattina, per iniziativa del consigliere comunale con delega alla Cultura, Luca Pompianu.

Punto di ritrovo alle 11.30 in piazza Roma per poi partire tutti insieme alle 12 e attraversare le principali vie del paese: dalla piazza Chiesa si proseguirà lungo via Piave, via Sardegna, via Mazzini, via Martiri, via Diaz, via Isonzo, via Piave e di nuovo in piazza Chiesa.

I partecipanti sono invitati a portare degli strumenti musicali rudimentali, proprio quelli che si usavano una volta, come sa strociarrà o sa matracca: strumenti musicali creati con materiali semplici.

L’evento riprende una tradizione viva a Marrubiu fino a poco più di dieci anni fa, durante le celebrazioni per la Settimana santa. Una volta – in particolare dalla notte del Giovedì santo fino alla notte del Sabato santo – secondo una tradizione le campane non suonavano in segno di lutto. A Marrubiu e in altri centri della Sardegna per sottolineare i principali momenti che scandivano la giornata, quali il mezzogiorno, i ragazzi uscivano per le vie del paese e suonavano questi strumenti.

Sa strocci arrà, ad esempio, è una canna abbinata a una ruota di legno, che produceva un suono stridulo. Sa matracca, invece, altro non è che una tavola dotata di battenti in ferro allo scopo di produrre un rumore metallico, mentre is tabeddas sono tre pezzi di legno che, legati con del fil di ferro, battono tra loro provocando un forte rumore.

Strumenti come questi, insomma, sostituivano il suono delle campane e segnalavano alle persone lo scandire delle ore o comunque, delle principali fasi lavorative della giornata, di fondamentale importanza specialmente in un mondo a vocazione agro-pastorale.

“Questa tradizione viva nel nostro paese fino a poco più di dieci anni fa stava rischiando di morire”, spiega il consigliere Luca Pompianu. “Per questo motivo, consapevoli dell’importanza che rivestono le tradizioni nella trasmissione dei valori e nella sopravvivenza del senso di comunità, abbiamo deciso di riproporla almeno in uno dei momenti più importanti del Venerdì santo, su toccu ‘e mesudì”.