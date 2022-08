I momenti di fede più emozionanti saranno mercoledì 7 e giovedì 8 settembre, le giornate dedicate alla Madonna del Rimedio. Si farà tappa a Oristano mercoledì, in occasione del 70° anniversario dell’incoronazione del simulacro della Madonna: il cardinale Mauro Gambetti, legato pontificio, presenzierà alla santa messa e porterà in città il messaggio e la benedizione di papa Francesco. Poi si tornerà a Marrubiu, per il rosario e la compieta nella chiesa di San Giuseppe, alle 21:15.

Tanti gli appuntamenti dedicati ai fedeli, presieduti dal parroco di Marrubiu don Alessandro Enna e coordinati dal comitato Leva 97, i venticinquenni riuniti in occasione della festa. Si comincia lunedì 5 settembre, con l’esposizione dell’eucarestia per la preghiera personale in parrocchia, la lectio divina e la benedizione eucaristica, a partire dalle 17:30.

La statua della Madonna del Rimedio. Foto di Federico Deidda

Giovedì 8 settembre, il giorno della natività di Maria, terrà impegnati i marrubiesi dalla mattina fino a tarda sera. Si inizia con le lodi mattutine e la santa messa in parrocchia, rispettivamente alle 8:30 e 10:30. Alle 18:30 ci sarà la processione con partenza dalla chiesa parrocchiale: toccherà via Piave, via Garigliano, via Campidano, via Silvio Pellico, via Oristano, via Tirso, di nuovo via Piave, poi via Liguria e via Napoli fino ad arrivare alla chiesa di San Giuseppe, dove alle 19 si terrà una messa. Chiusura con una serata di ballo liscio, balli di gruppo e balli sardi, in compagnia della ballerina marrubiese Chiara Mirai e del gruppo folk di Marrubiu “Santa Mariedda”.

Altra giornata intensa venerdì 9 settembre, con gli eventi diffusi dedicati all’arte e alle tradizioni. Alle 17 al bed and breakfast “La vecchia dimora”, in via Sardegna, sarà presentato il progetto “Le madri del Rimedio” dell’artista marrubiese Maria Jole Serreli e a cura di Erika Lacava: un’opera collettiva realizzata a mano dalle donne di Marrubiu con diverse tecniche di ricamo e cucito. Parteciperà anche il sindaco Luca Corrias.

Seconda inaugurazione alle 18: si aprirà l’Art-atelier di Maria Jole Serreli, in via Napoli, dove si potranno ammirare le opere dell’artista specializzata in fiber-art.

La giornata continuerà in piazza Amsicora, con la dimostrazione dei giochi del passato da parte dell’associazione marrubiese “Is giogus” e la degustazione di zippole a cura della Pro loco di Marrubiu, alle 19. Alle 20 andrà in scena lo spettacolo di Davide Colombu “Is Luxixeddas”, nell’area lungo il canale in via Tirso. Alle 22 invece, ci sarà il concerto omaggio ai Led Zeppelin della band Black dog, in piazza Amsicora.

Ultimo giorno di festa sabato 10 settembre, con l’eucarestia festiva di ringraziamento in parrocchia alle 18:30, seguita dalla degustazione di seadas e panini realizzati dai soci della Pro loco in piazza Amsicora, a partire dalle 20. Chiuderà il ricco calendario di eventi il dj set di Radio studio 2000, alle 22 in piazza Amsicora.

Tutti gli appuntamenti in onore della Madonna del Rimedio sono patrocinati dal Comune di Marrubiu.

Mercoledì 31 agosto 2022