Marrubiu

Come funziona l’iniziativa dell’amministrazione comunale

Da oggi possono essere presentate al Comune di Marrubiu le domande per accedere alle misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche (art. 53, comma 1, D.L. 73/2021 e D.M. 24 giugno 2021 – Delibera G.C. n. 78 del 12.07.2022).

Tra i requisiti previsti è necessario essere residenti nel Comune di Marrubiu al momento della presentazione della domanda e avere un Isee ordinario relativo all’anno 2022 minore o uguale a 12.000 euro con scadenza 31 dicembre 2022.

Per ciascun nucleo familiare composto da due o più persone sarà erogato un contributo massimo di 1.500 euro, che scende a 1.000 euro per i nuclei individuali. Tali benefici non sono ripetibili, ma sono compatibili con altre misure di sostegno. Sarà possibile inviare la domanda entro le 23.59 di domenica 4 settembre.

Sono state individuate tre misure di intervento: buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità (misura 1); contributi per morosità utenze domestiche (acqua, luce, gas, telefonia) e Tari presentando pezze giustificative sia già scadute che non ancora scadute (misura 2); contributi per morosità affitto per i cittadini in possesso di un regolare contratto di locazione a uso abitativo, in regola con il pagamento dell’imposta annuale di registrazione relativa all’ultimo anno (Mod. F23/F24) o in alternativa i locatari di alloggi pubblici (misura 3).

La richiesta del beneficio deve essere compilata da uno dei componenti della famiglia che dichiarerà la situazione familiare in nome e per conto di tutti i componenti. Per la compilazione della domanda si dovrà utilizzare esclusivamente il modulo di domanda scaricabile dal sito istituzionale del comunemarrubiu.it o reperibile presso l’Ufficio Protocollo del Comune (nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 12; apertura pomeridiana martedì dalle 15.30 alle 18).

La domanda e gli allegati potranno essere inviati con una delle seguenti modalità: via mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , via Pec all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . In alternativa si potrà consegnare la documentazione a mano presso l’Ufficio Protocollo.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Corrias invita a richiedere all’Ufficio Protocollo del Comune il numero di registrazione rilasciato dal medesimo Ufficio all’atto di presentazione dell’istanza.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il servizio sociale comunale via email all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , oppure telefonicamente ai seguenti numeri: 0783 8553320 – 338 470 7920 – 338 470 7955, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 e il martedì dalle 16 alle 17, oppure mediante messaggi tramite WhatsApp.

Mercoledì, 3 agosto 2022