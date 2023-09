A Mari Ermi cani e sigarette in spiaggia nonostante i divieti. “Perché non si fanno controlli?”

Turismo La segnalazione di una lettrice

Mari Ermi in una foto di Sardegna Turismo

Cabras

La segnalazione di una lettrice

La bella stagione è quasi giunta al termine, ma con le temperature ancora estive la spiaggia di Mari Ermi richiama ancora qualche bagnante. Ma sembra che non sia più tempo di far rispettare i divieti, tra fumo e presenza dei cani.

“Ho potuto notare che giornalmente vengono portati i cani a passeggiare e a fare il bagno, pur non essendo consentito in quell’area”, racconta una lettrice in una lettera.

“Nel momento in cui con gentilezza si fa notare che ciò non è permesso, la maggior parte delle volte ti mandano a quel paese. E questo per usare un eufemismo: spesso volano parole grosse, come è successo pochi giorni fa”, prosegue la lettrice.

“Io non ho niente contro i cani però non amo fare il bagno con loro. Non credo di pretendere troppo, visto il divieto. Dal momento che ci sono le spiagge ove è consentito, i loro padroni dovrebbero portarli lì, o mi sbaglio?”.

Oltre ai cani, l’altro tasto dolente le sigarette: sulle spiagge di Cabras vige infatti il divieto di fumo. “Ma i fumatori continuano tranquillamente a spegnere le cicche nella sabbia”, aggiunge l’autrice della segnalazione. “Come se le regole non esistessero”.

“Mi domando: perché mettere i divieti se poi non si fanno i dovuti controlli?”, ha concluso la lettrice. “Tra qualche anno se il Comune di Cabras non provvede alla pulizia e alla disinfestazione, oltre che con i mozziconi abbandonati ci divertiremo in spiaggia anche con le pulci”.

Sabato, 16 settembre 2023

commenta