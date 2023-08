A Marceddì una disinfestazione notturna per combattere gli insetti alati

Terralba

Raccomandazioni per i cittadini

L’impresa Nuova Prima eseguirà un servizio di disinfestazione contro gli insetti alati nella borgata di Marceddì. L’intervento avrà inizio alle ore 3 di venerdì 18 agosto. Lo ha annunciato il Comune di Terralba.

I cittadini sono invitati a non sostare nelle vicinanze della macchina operativa. Si prega inoltre di tenere le finestre chiuse in quelle ore, non lasciare panni stesi e custodire all’interno delle abitazioni gli animali domestici.

Nelle aree sottoposte a disinfestazione e nelle loro vicinanze sarà necessario lavare accuratamente la frutta e la verdura colta negli orti, prima di consumarle.

Mercoledì, 16 agosto 2023