A Mandas una delle due centrali di idrogeno

Un contratto da 30 milioni di euro finanziato con il PNRR, il termine per presentare le offerte è fissato al 19 dicembre prossimo, e si tratta di una nuova svolta green per tutto il territorio: servirà a coprire le tratte Monserrato – Isili e nello specifico consiste nella realizzazione di “una centrale di produzione di idrogeno verde, con annessi impianti di stoccaggio, distribuzione e rifornimento da ubicare nei pressi della stazione ferroviaria di Mandas” e la realizzazione di un “impianto fotovoltaico per la produzione di energia da fonte rinnovabile per l’alimentazione dell’impianto, comprese tutte le opere accessorie”.

“La valutazione tecnica che ha visto nel nostro territorio il sito ideale per realizzare la centrale di produzione di idrogeno verde e gli impianti di stoccaggio, distribuzione e rifornimento per i treni (e autobus) sulla linea ferroviaria Monserrato – Isili non può che chiamarci ad un rinnovato impegno verso l’energia pulita e per valorizzare ulteriormente le nostre linee ferroviarie” spiega Umberto Oppus.

“La decisione del Governo- Ministero delle Infrastrutture, della Regione- Assessorato ai Trasporti e dell’Arst di finanziare con 30,4 milioni di euro dei fondi PNNR è sicuramente una scelta storica.

Adesso speriamo negli esiti positivi della gara per realizzare l’opera in tempi rapidi”.