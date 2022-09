Laconi

Tra gli appuntamenti anche un convegno al Cineteatro Fabrizio De André

La sede provinciale di Nuoro della Lilt e la delegazione di Laconi organizzano a Laconi sabato prossimo, 1 ottobre, in occasione del centenario della nascita dell’associazione, una giornata di sensibilizzazione di rilevanza regionale sull’importanza della prevenzione nella lotta ai tumori.

L’evento, patrocinato dal Comune di Laconi, dalla Regione e dall’Associazione Coordinamento3 – Donne di Sardegna, avrà inizio alle 10 in piazza Marconi con la camminata della salute verso il parco Aymerich e proseguirà con la celebrazione della messa presso la parrocchia Santi Ambrogio e Ignazio, in ricordo dei volontari della Lilt deceduti.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15, presso il Cineteatro Fabrizio De André, dopo i saluti del sindaco di Laconi Salvatore Argiolas e dell’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu, si terrà il convegno “Medicina di genere e prevenzione del tumore al seno: diagnosi e cura”.

“Come noto”, commenta la presidente della Lilt Nuoro Pietrina Deiana, “dal 1922 la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori dedica senza sosta le proprie energie alla diffusione della cultura della prevenzione, che oggi resta l’arma più efficace per vincere il cancro. L’evento in programma ha l’obiettivo di coinvolgere tutti i soggetti che partecipano al processo di pianificazione e attuazione della policy nella lotta ai tumori e di sensibilizzare la popolazione circa la prevenzione quale migliore arma per la diagnosi precoce. Questo vale in modo particolare per il tumore al seno ed è per questo che abbiamo voluto dedicare un focus specifico alla medicina di genere e alla prevenzione del tumore al seno”.

Al convegno interverranno numerosi professionisti, medici specialisti e operatori impegnati nella prevenzione, diagnosi e cura dei tumori. Ospite d’eccezione sarà lo scienziato Silvio Garattini, direttore dell’Istituto di ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS Milan, che, non potendo essere presente di persona, parteciperà con un contributo che sarà proiettato in occasione della manifestazione.

La giornata si concluderà con la consegna delle targhe di ringraziamento alle volontarie storiche della Lilt che operano a Laconi e Desulo, a dimostrazione dell’importanza che deve essere riconosciuta all’attività di volontariato, e con il taglio della torta per i 100 anni della Lilt.

Giovedì, 29 settembre 2022