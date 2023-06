A Is Benas pulizia e la nuova cartellonistica per la spiaggia naturista

San Vero Milis

Iniziativa dell’Associazione Anita in collaborazione con l’Amministrazione comunale

L’Associazione Naturista Italiana con la sezione affiliata di Sardegna Naturista realizzerà una Giornata ecologica sulla spiaggia naturista di “Is Benas”, nel litorale di San Vero Milis, domenica prossima 25 giugno, a partire dalle ore 11. L’appuntamento è previsto nell’ambito della manifestazione nazionale “@Raccoglimi” promossa da ANITA in contemporanea su tutto il territorio nazionale, per la cura ambientale e la pulizia delle spiagge naturiste autorizzate.

“L’Amministrazione comunale di San Vero Milis – afferma il sindaco Luigi Tedeschi – ha voluto promuovere insieme ad ANITA un momento di cura e sensibilizzazione, nella convinzione che sia importante gestire il nostro litorale in maniera sostenibile, con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato, dei cittadini e degli operatori turistici locali, come operazione culturale ma anche di valorizzazione di tutte le forme di turismo compatibili con la tutela dell’ambiente. La giornata è aperta alla partecipazione di tutti, con spirito di cittadinanza attiva, e vedrà i volontari impegnati nella mesa in posa della segnaletica relativa alla spiaggia naturista che l’associazione no profit di promozione sociale ANITA ha donato al Comune di San Vero e nella pulizia dai rifiuti di un tratto di litorale”.

“La nuova spiaggia naturista di “Is Benas” ricade all’interno della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) di “Is Arenas”, riconosciuta come meritevole di tutela nella rete Natura 2000 per la conservazione della biodiversità in Europa e come spiaggia naturista ha riscosso già nella stagione 2022 un grande interesse con positive ricadute economiche sugli operatori turistici della costa. Il turismo naturista a livello europeo movimenta circa 20 milioni di praticanti, come fruitori interessati non solo alla tintarella integrale, ma anche alla qualità dell’ambiente, alla relazione con la cultura e le tradizioni locali, ai servizi turistici sostenibili e al settore enogastronomico”.

“Il territorio di San Vero Milis – dichiara Sergio Cossu, rappresentante dell’associazione ANITA – offre davvero numerose opportunità per una esperienza dalla dimensione umana, di tipo esperienziale, e anche il naturismo va ad allargare l’offerta turistica, integrandosi con le altre attività e favorendo l’allungamento della stagione turistica, anche alla primavera e ai primi mesi autunnali”.

Il Comune di San Vero è in prima fila nello sviluppo di un ambizioso progetto europeo che vede una rete di comuni, di aree protette, di organizzazione naturiste e di operatori turistici intenzionata a creare una DMO – Destination Management Organization specifica per il turismo naturista nell’area dell’Alto Tirreno, che interesserà ben cinque regioni: la Corsica, la Provenza-Costa Azzurra, la Toscana, la Liguria e la stessa Sardegna intera. Una sfida che porterà ai territori le risorse europee utili alla gestione sostenibile delle spiagge, allo sviluppo integrato e al sostegno degli operatori locali dell’ecoturismo, della ristorazione, dei settori dell’agricoltura e della pesca tradizionale.

