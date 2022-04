A Iglesias l'Oktave festival nel segno della New media art

(ANSA) - IGLESIAS, 14 APR - Masterclass, workshop, installazioni, mostre, djset musica e performance dedicati alla New media art. Dal 22 al 24 aprile Iglesias ospita Oktave festival- OKTV, tre giornate dove arte e scienza dialogano con le tecnologie digitali e l'intelligenza artificiale. Organizzata dall'associazione Academia Terra, direzione artistica di Simone Lumini, è realizzata in collaborazione con Naba- Nuova Accademia di Belle Arti Milano, Fondazione Pinuccio Sciola, le associazioni Tina Modotti e EIA, Exploring Artificial Intelligence in Art.

Le iniziative si svolgono al centro culturale di via Cattaneo con i workshop e nel giardino della biblioteca con i laboratori artistici per l'infanzia e dove il 22 e 23 dalle 15 alle 18 saranno proposti in un omaggio a Nam June Paik, pioniere della videoarte e componente del network di artisti Fluxus di cui fecero parte anche John Cage, Yoko Ono e Joseph Beuys, pittore e performer tedesco. In questo spazio tutti i giorni dalle 12 via al Pic-Nic Elettronico, cittadini e turisti sono invitati a partecipare a un pranzo al sacco atipico: gli spazi di verde pubblico sono popolati da installazioni artistiche, multimediali e sonore.

"Il festival è un compendio di didattica e arti performative che si sviluppa su due cornici temporali - spiega Simone Lumini - la prima, quella che andiamo a proporre adesso, accanto a mostre e performance, si concentra sulla didattica perché in questo periodo dell'anno i ragazzi sono più facilmente raggiungibili. Nella sezione in programma a giugno il cuore della manifestazione saranno soprattutto gli spettacoli serali".

"Iglesias farà da apripista a un'iniziativa in Sardegna inedita - commenta l'assessora alla Cultura Claudia Sanna - l'amministrazione ha investito con entusiasmo su questo progetto che rappresenta una novità anche sotto il profilo della comunicazione e con cui auspichiamo un importante coinvolgimento dei giovani". (ANSA).



