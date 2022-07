A Guasila lutto cittadino per il 23enne morto in moto: “Vola alto, piccolo Daniele”

A Guasila è stato proclamato il lutto cittadino per la morte di Daniele Pitzalis, il 23enne rimasto vittima del tragico incidente, sabato pomeriggio, sulla Provinciale tra Ortacesus e Selegas. Si trovava in sella ad una moto, una delle sue passioni, Daniele, quando ha perso il controllo ed è volato fuori strada, morendo sul colpo. La sindaca Paola Casula ha comunicato la decisione del lutto pubblico con un post su Facebook: “Provando a interpretare il sentimento di sgomento che ha colpito l’intera comunità di Guasila dopo la tragedia che ha portato alla scomparsa del carissimo Daniele, l’amministrazione comunale ha deciso di proclamare il lutto cittadino in occasione della cerimonia funebre. Durante i funerali si dispone pertanto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali e si invitano tutti i cittadini e le cittadine, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali, produttive e i titolari di attività private di ogni genere a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune, anche quali la sospensione delle rispettive attività, con esclusione dei servizi indispensabili e obbligatori”.

“Vola alto piccolo Daniele”, così la prima cittadina di Guasila. E il papà del giovane, Fabrizio, affida a Facebook il suo dolore: “Figlio mio, è un dolore troppo grande” . Il 23enne lascia lui e la madre Marisa Pilia.