A Gonnosnò un incontro con Luigi de Magistris, politico “fuori dal sistema”

Gonnosnò

Venerdì sera la presentazione dell’ultimo libro dell’ex sindaco di Napoli

La storia di un uomo delle istituzioni tradito, più volte, dalle stesse istituzioni: uno spunto per confrontarsi e riflettere in Marmilla. Sarà il politico ed ex magistrato Luigi de Magistris, con il suo ultimo libro, “Fuori dal sistema”, venerdì 28 luglio sarà a Gonnosnò per il quarto appuntamento della rassegna itinerante “Chistionis”, organizzata dai Comuni di Usellus, Gonnosnò e Albagiara con il sostegno del Consorzio turistico Due Giare e la direzione artistica della Biblioteca Gramsciana.

Appuntamento alle 18.30 nell’ex sala consiliare, in via Matteotti. De Magistris parlerà del libro con Luigi Manias, con alcuni interventi di Marco Atzori. “Ancora cultura, che si sposa con la socializzazione nel nostro territorio”, ha detto il presidente del Consorzio, Lino Zedda, “e che rende la nostra zona più appetibile per i visitatori anche nelle settimane estive”. “Sarà un bel pomeriggio di fine luglio di confronto e crescita per tutta la nostra comunità”, aggiunge il sindaco di Gonnosnò, Ignazio Peis.

Luigi De Magistris, 56 anni, politico ed ex magistrato, è stato europarlamentare per l’Italia dei Valori, dal 2009 al 2011, poi sindaco di Napoli dal 2011 al 2021 (e alla guida della città metropolitana dal 2015 al 2021). A Strasburgo ha presieduto la Commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo. Nel 2017 è stato insignito del premio Valarioti-Impastato per “aver combattuto criminalità e corruzione da più di vent’anni da magistrato e politico, per aver rotto il rapporto tra mafia e politica nella gestione politico-amministrativa della città di Napoli e per aver contribuito al riscatto morale di Napoli ed allontanato la camorra rompendo il sistema dei rifiuti e delle ecomafie”.

“La storia di Luigi de Magistris è la storia di un uomo delle istituzioni che è stato tradito, più volte, dalle istituzioni”, dice Giuseppe Manias, della Biblioteca Gramsciana. “Giovane magistrato fedele alla Costituzione, dalla prima linea della Calabria si ritrova a indagare su un inquietante intreccio di corruzione, mafie, logge e lobby radicate nello Stato. Un sistema che depreda il denaro pubblico e coinvolge politici sia di centrodestra sia di centrosinistra, grandi imprese, settori della magistratura e delle forze dell’ordine, con il collante della massoneria deviata. Giunto al cuore del sistema, de Magistris viene travolto da interrogazioni parlamentari, ispezioni, procedimenti disciplinari e penali, bombardamenti istituzionali fin dai vertici più alti dello Stato. E quando infine gli viene strappata la toga dalle spalle, l’allora presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Luca Palamara, commentò che il sistema aveva dimostrato di avere gli anticorpi”.

De Magistris proseguì, dimostrando che si può stare nelle istituzioni ma fuori dal sistema. “Nel 2011 viene eletto sindaco di Napoli, contro tutto e tutti”, dice ancora Manias. “Una rivoluzione che ha trasformato Napoli nella città dell’acqua pubblica, dei beni comuni, del riscatto culturale e turistico, sconfiggendo l’emergenza rifiuti, le infiltrazioni della camorra e l’ostilità dei partiti, dei governi e della Regione Campania”.

Il libro “Fuori dal sistema” è il racconto di “una vita dedicata al bene comune, senza mai cedere a compromessi. Ma è anche uno sguardo rivolto al futuro del Paese, oppresso non solo dal sistema criminale, che de Magistris ha combattuto da pubblico ministero, ma anche da un pensiero unico liberista a cui urge proporre un’alternativa”, conclude Manias.

Martedì, 25 luglio 2023