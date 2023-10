A Gonnosnò storie di banditi e sequestri, a Pompu pane e tradizioni con Fromentu

Pompu

Gli appuntamenti del fine settimana nei comuni del Consorzio Due Giare

Un fine settimana in Marmilla con la cultura, la storia e l’enogastronomia. C’è ancora voglia di aggregazione ed “esperienze” nel territorio dei comuni del Consorzio Due Giare. Venerdì prossimo, 20 ottobre, a Gonnosnò verrà presentato un libro sull’Anonima Sequestri, domenica 22 a Pompu la grande protagonista sarà la rassegna Fromentu.

“Una lunga vitalità estiva, che prosegue anche in queste prime settimane autunnali”, ha detto il presidente del Consorzio Lino Zedda, “ancora un plauso a Comuni, Pro loco, associazioni e volontari per queste belle proposte”.

La rassegna itinerante “Chistionis”, organizzata dalla Biblioteca Gramsciana con le amministrazioni di Usellus, Gonnosnò ed Albagiara e col sostegno del Consorzio turistico “Due Giare” farà tappa venerdì a Gonnosnò con la regia della Pro loco. Alle ore 18 nell’ex sala consiliare, in via Matteotti, il giornalista cagliaritano Mario Guerrini, voce della Sardegna per lunghi anni nei telegiornali e nei giornali radio dalla sede Rai di Cagliari, poi in altre trasmissioni Rai dalla penisola, presenterà la riedizione del suo libro “L’Anonima Sequestri” e dialogherà con Ilaria Pusceddu, con interventi di Marco Atzori.

“L’Anonima Sequestri” è una nuova edizione, fedele, di quella pubblicata nel 1969 e rappresenta una testimonianza fondamentale di un’epoca difficile nel secolo scorso nell’isola. Quando i rapimenti comparvero su tutto il territorio facendo diventare la Sardegna epicentro di una tormentata cronaca delinquenziale, così come descritta e vissuta professionalmente dall’autore.

Domenica 22, a Pompu, ritornerà la rassegna Fromentu, proposta da Comune e Pro loco. Una sagra del pane cresciuta negli anni e diventata oramai un percorso esperienziale, lungo un’intera giornata, per le strade del centro storico e nelle case tipiche di Pompu.

“Una grande vetrina per il nostro piccolo centro, per la nostra storia, le nostre tradizioni, i nostri sapori e il nostro saper fare”, ha commentato il sindaco Moreno Atzei, “con grande protagonista sempre il nostro pane fatto in casa e cotto nel forno a legna: i visitatori potranno degustarlo e anche cimentarsi nella sua preparazione”.

Alle 10 apertura del punto informazioni in piazza Cavour e in piazza Nicolò Leo, e alle 10.30 apriranno gli stand degli artigiani e degli hobbisti lungo le vie del paese. Sarà possibile visitare il museo multimediale della Casa del Pane in via Regina Elena, la mostra del pane e degli strumenti della panificazione in piazza Cavour. Un bus permetterà di raggiungere il nuraghe di Santu Miali, per le visite guidate. C’è da vedere anche nel centro storico e nelle chiese, accompagnati da Cristina Concu (tutte visite in programma anche alle 15).

Alle ore 11, nel sagrato della chiesa di San Sebastiano, giochi di legno con l’associazione Lughenè, laboratorio di pintadura de su cocoi con le panificatrici di Pompu, Villaurbana e Quartucciu nel centro sociale (sarà ripetuto alle 15), e laboratorio per i bambini sulle paste tipiche del territorio nel museo multimediale, con la collaborazione dei centri di educazione ambientale “Masullas-Parte Montis” e “Monte Arci”.

Alle ore 12.30 pranzo tipico diffuso, in cinque postazioni. Alle 15 laboratorio per i bambini di manipolazione dell’argilla in piazza Cavour con la ceramista Orietta Addari. Alle 16 sfilata del gruppo I Sonaggios e S’Urzu di Ortueri ed esibizione itinerante del coro Stellaria di Santu Nigola di Brunella. Alle 17.30 show cooking con laboratorio del maestro Gabriele Valdes, con le diverse fasi e tecniche di impasto, lievitazione, condimenti, precotture e cotture delle pizzette al taglio. A seguire, alle 18.45, inizio della degustazione delle pizze sfornate dalla squadra di Riccardo Demuru e alle 20.30 concerto di Maria Luisa Congiu in piazza Nicolò Leo.

Durante la manifestazione tanti laboratori: tegole in terra cruda con il maestro tegolaio Serafino Cabras, infiorata con l’associazione Infioratori Santa Maria di Guspini, ceramica con la ceramista Orietta Addari. Inoltre, nella saletta di via Regina Elena, i video realizzati dai videomaker di Pompu e biglietto ridotto per il museo multimediale Casa del Pane.

Martedì, 17 ottobre 2023