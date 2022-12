A Gonnosnò e Figu dodici murales per raccontare momenti della vita di Antonio Gramsci

Gonnosnò Pronte le prime sei opere, le altre saranno realizzate tra 2023 e 2024 Continua a prendere forma a Gonnosnò e Figu il percorso di murales che guiderà i visitatori alla scoperta di uno dei personaggi più famosi nativi della Marmilla, Antonio Gramsci. “È un progetto nato con un primo murale realizzato dall’artista oristanese Mauro Podda, risalente al 2007 e inaugurato in occasione di una giornata dedicata a Gramsci promossa dalla Biblioteca Gramsciana, ospitata dal nostro centro in quegli anni”, ha spiegato il sindaco di Gonnosnò, Ignazio Peis. “Vedendo le condizioni in cui versava l’opera, quest’anno abbiamo pensato di contattare l’autore per un restauro. Da lì poi la decisione di promuovere la realizzazione di altri murales con protagonista Antonio Gramsci, in tutte le fasi della sua vita e con i personaggi che l’hanno caratterizzata”.

Il murale creato da Mauro Podda nel 2007, prima e dopo il restauro

“Il 23 luglio avevamo svelato l’opera restaurata e il nuovo murale di Podda, a cui se n’è aggiunto un altro creato da Francesco Del Casino, noto per la realizzazione dei murales di Orgosolo”, ha continuato il sindaco. “In questo momento Mauro Podda sta completando altre tre opere, di cui due a Figu e una a Gonnosnò”.

L'opera realizzata da Francesco Del Casino

Saranno dunque dodici in tutto i murales che decoreranno muri e abitazioni dei due centri: tutti muniti di QR code, permetteranno ai visitatori di scoprire con un cellulare o un tablet la storia dietro ogni opera. “Ognuno di essi presenta una cornice grigia color cemento che rappresenta la cella del carcere in cui è stato recluso Gramsci”, ha spiegato Peis. “Tuttavia, si può notare che è una cella priva di sbarre: volevamo infatti simboleggiare la prolificità del filosofo in quel periodo, nel quale ha sviluppato buona parte delle sue idee”.

Una delle opere che Mauro Podda terminerà in questi giorni

Fine del progetto fissata per il 2024, anno nel quale verranno realizzati le ultime tre opere, che seguiranno le tre da dipingere nel 2023. “Volevamo valorizzare i nostri centri con un progetto unico in Sardegna”, ha concluso il sindaco. “Essendo inoltre Gramsci nato ad appena pochi chilometri da qui, ci sembrava doveroso dargli un giusto riconoscimento, per sensibilizzare alla conoscenza della sua vita e le sue opere, tradotte in tutto il mondo”.

Altri due murales

Fonte: Link Oristano