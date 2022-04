Tramatza

Il sostegno della Regione per il Grand Prix of Sardegna



Grand Prix of Sardegna, 4 e 5 giugno: con il robusto sostegno della Regione, il circuito di Tramatza è entrato nel calendario del Supermoto World Championship.

Il comunicato diffuso dalla Xiem (la società svizzera che gestisce gli eventi S1), dopo l’incontro a Cagliari tra l’amministratore delegato Danilo Boccadolce e l’assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa, annuncia fra l’altro che per ospitare l’evento il circuito “ha avviato importanti lavori di adattamento strutturale”.

La stagione 2022 delle Supermoto è partita il 17 aprile con il GP of Piemonte, sul circuito di Busca. La tappa in Sardegna sarà la terza, inserita tra il GP of Catalunya ad Alcarras (8 maggio) e il GP della Repubblica Ceca a Vysoke Myto (10 luglio).

“Siamo orgogliosi di portare sul nostro territorio un evento di livello mondiale con piloti, squadre e professionisti che arrivano da 10 paesi diversi e potranno scoprire la bellezza e l’ospitalità della Sardegna”, ha detto l’assessore Gianni Chessa a conclusione dell’incontro. “Siamo fermamente convinti che lo sport sia un mezzo importante e indispensabile per far crescere il numero dei turisti e trattenerli sulla nostra isola”.

Danilo Boccadolce, per la Xiem, ha commentato: “Siamo molto felici di questo importante accordo con l’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna, che ringraziamo per la fiducia nei nostri confronti. Faremo di tutto per realizzare un importante evento sportivo. Sarà un grande successo e da parte nostra ci impegneremo per fare del Sardinia Circuit di Tramatza un punto di riferimento per gli eventi motoristici in Sardegna”.

Mercoledì, 27 aprile 2022

Grazie per aver letto questa notizia. Se vuoi commentarla, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.