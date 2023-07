A Ghilarza apre l’Ascot per chi non ha medico di famiglia. L’ambulatorio servirà anche altri quattro paesi

Ghilarza

Sarà operativo dalla prossima settimana

Un nuovo ambulatorio straordinario di comunità territoriale (Ascot) nella provincia di Oristano. Da giovedì 20 luglio sarà operativo il turno dell’Ascot di Ghilarza, presso la sede di via corso Umberto I 180 e sarà rivolto ai soli pazienti privi di medico di base residenti nei comuni di Ghilarza, Abbasanta, Aidomaggiore, Norbello e Sedilo, in carico al dottor Mario Innocenzo Barca, attualmente assente dal servizio.

L’ambulatorio aprirà ogni giovedì dalle ore 9 alle ore 14. Gli Ascot sono destinati ai pazienti privi del servizio di medicina generale e garantiscono gratuitamente le stesse prestazioni offerte dal medico di famiglia.

L’ambulatorio straordinario di comunità di Ghilarza è il 19° aperto in provincia di Oristano, dopo quelli già operativi ad Allai, Ardauli, Baratili, Bauladu, Busachi, Fordongianus, Masullas, Narbolia, Nurachi, Samugheo, San Vero Milis, Seneghe, Simaxis, Solarussa, Tramatza, Uras, Villaurbana, Zeddiani.

I cittadini, privi del medico di famiglia, muniti di tessera sanitaria, possono recarsi gratuitamente presso le strutture nei giorni e negli orari pubblicati sul sito www.asl5oristano.it per richiedere prescrizioni mediche, visite urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in Adi, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate), certificati di malattia e ogni altra prestazione riconosciuta dagli Accordi Collettivi Nazionali.

Venerdì, 14 luglio 2023