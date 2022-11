Pauli Arbarei

I carabinieri avevano avvistato il fumo nero

Un autotrasportatore è finito nei guai per aver bruciato oli esausti, plastiche e altro materiale nel cortile di un’azienda a Pauli Arbarei.

Secondo quanto accertato dai carabinieri di Lunamatrona l’uomo, 50 anni, non rispettato le prescrizioni sull’attività di gestione di rifiuti. Per questa ragione è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

I militari sono intervenuti a causa dell’intenso fumo nero che proveniva da un sito dove opera un’azienda per la raccolta di rifiuti non pericolosi.

Per spegnere le fiamme sono stati chiamati i vigili del fuoco di Sanluri.

L’area, per un totale di 100 metri quadrati, è stata posta sotto sequestro in attesa del sopralluogo dell’Arpas per la verifica della contaminazione e la successiva bonifica.

Martedì, 8 novembre 2022

