Tiana

Ancora fuoco in un’abitazione, stavolta in un appartamento di un condominio di tre piani. Le fiamme, stando alle prime ricostruzioni, si sono propagate a seguito dell’incendio della canna fumaria. A casa non era presente nessuno.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 13. Per precauzione, i vigili del fuoco hanno fatto evacuare gli occupanti dei piani superiori.

L’incendio si è verificato a Tiana, in via Cav. Marcello. I danni sono ingenti.

Sul posto sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Sorgono e i carabinieri di Tonara.

Domenica, 4 febbraio 2024

