A Funtana Meiga cinghiali in cerca di cibo tra i rifiuti, danni all’impianto di irrigazione

Cabras

Preoccupazione fra gli abitanti della borgata di Cabras

Non è frequentata dai soli residenti e dai bagnanti la borgata marina di Funtana Meiga: quando cala la notte, ecco che fanno capolino i cinghiali, che passeggiano indisturbati per le strade in cerca di cibo.

Lo segnala uno degli abitanti della borgata: “Solitamente rovistano nelle buste della spazzatura. Il problema è che hanno rovinato le manichette dell’irrigazione con i loro morsi”, ha spiegato il lettore. “Ora si parla di rifare il sistema di irrigazione, a spese dei soci proprietari, naturalmente: il preventivo si aggira sui 4000 euro. Si tornerà comunque punto e a capo, dal momento che questi animali continuano a girare indisturbati”.

Le perdite d’acqua dall’impianto danneggiato hanno creato un ecosistema: “Nella fascia costiera, gli arbusti sono cresciuti in modo spropositato”, continua il lettore. “I cinghiali si nascondono nella macchia, dove trovano da bere senza difficoltà”.

Per ora non si sono dimostrati aggressivi. “Ma possono essere pericolosi per bambini, anziani e per chiunque, soprattutto se con i cuccioli al seguito. Potrebbero arrivare ad attaccare qualcuno”, ha concluso il residente. “ Anche durante il giorno, in particolare di mattina, scendendo per le passerelle mi è capitato di sentire i loro versi. Molti residenti evitano di percorrere quelle stradine per non incontrarli. Sarebbe meglio fare qualcosa, prima che si verifichino incidenti”.

Sabato, 5 agosto 2023