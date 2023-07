A Funtana Meiga chiedono una discesa a mare sicura e contestano il Comune di Cabras

Il malcontento cresce pensando alla borgata di San Giovanni. “Non capiamo perché, nonostante le tasse vengano pagate profumatamente anche da noi di Funtana Meiga, qui non si eseguano lavori”, ha dichiarato Salaris. “A San Giovanni sono state allestite tre discese nello spiaggione lo scorso anno e altre tre le stanno costruendo proprio quest’anno sotto la torre. Quindi dovrebbero essercene una decina”.

“Il Comune di Cabras da noi sembra totalmente assente. Tanto per fare un esempio, qui non si è mai visto nemmeno il servizio di disinfestazione e siamo invasi dagli insetti. Ogni tanto passano i vigili, danno un’occhiata alle macchine in sosta, mettono qualche multa e basta”, ha concluso Tino Salaris. “Non chiediamo dieci discese, ma anche solo una ben fatta, che permetta a tutti, persone disabili comprese, di scendere nella spiaggia in tutta sicurezza”.