A Fordongianus per scoprire come vivevano gli antichi romani

Fordongianus

Laboratori ed evidenze del territorio. L’area termale

Duemila anni fa davanti alle acque sulfuree delle fonti termali a ridosso del Tirso, i bambini romani facevano merenda con pane, miele e formaggio. Duemila anni dopo i bambini sardi anche loro assaporano questo mix frugale. Scoprono usi e costumi dell’antica civiltà romana. Rivivono quelle scene di vita dell’antica città di Forum Traiani, sulle cui rovine sorge oggi il paese di Fordongianus .

E tra le rovine sopravvissute a due millenni di storia la Cooperativa Forum Traiani, che gestisce il compendio archeologico delle antiche terme romane, organizza diverse iniziative per rievocare un importante passato.

“Proponiamo le visite animate attraverso quattro laboratori”, spiega Pina Vacca, presidente della Cooperativa. “Uno prevede che i bambini indossino le tuniche dei romani per scoprire come poteva essere la vita dentro le terme. Diamo loro anche una merenda con i pasti consumati nella Roma antica. Un altro prevede il gioco con oggetti e passatempi ormai dimenticati, supportato da una presentazione storica incentrata sui giochi dell’epoca romana. Nel laboratorio a scuola con i romani facciamo realizzare loro una tavoletta cerata, dove poter sperimentare la scrittura capitale latina scrivendo una frase storica e calarsi nei panni dello scolaro romano. C’è poi un laboratorio che permette agli alunni di realizzare un piccolo mosaico che possono portare a casa”.

Possono essere considerate il segno distintivo di Fordongianus . Le antiche terme , alimentate dalla fonti di Caddas, si trovano sulla riva sinistra del fiume Tirso, poco distante da dove sorgeva appunto la città romana di Forum Traiani.

La parte più antica, risalente al I secolo d.C., è quella più vicina al corso del fiume. Questa parte veniva utilizzata per scopi terapeutici. È alimentata dalla sorgente di acqua calda, che ancora oggi sgorga nel sito alla temperatura di 54°C. È anche la parte più scenografica, dove sono presenti una grande vasca rettangolare di acqua tiepida con gradini (la natio), sovrastata da un portico con sette archi e i resti di una volte a botte, dove gli antichi romani si riposavano tra una immersione e l’altra.

Più a Ovest rispetto alla grande vasca sono presenti la sorgente e la vasca nella quale venivano miscelate le acqua calde con quelle fredde. Altre vasche con acqua dalle varie temperature si trovano più a Nord. A Est si trova invece il nympheum, dove è stata rinvenuta un’epigrafe dedicata alle ninfe, dee delle acque salutari.

In una seconda area del perimetro archeologico altri antichi impianti del II secolo e dell’inizio del III secolo d.C. Differiscono per il riscaldamento artificiale e per il materiale con cui sono costruiti: non i blocchi in trachite, ma in laterizio dai vari stili. La loro funzione era curativa, ma anche igienica. Funzionavano attraverso il tipico modello di frigidarium, tepidarium e calidarium. Sono ancora presenti e ben visibili le fornaci nelle quali veniva bruciata la legna e le eleganti vasche collegate.

Infine una terza area con una grande piazza lastricata con lastra trachite grigia. Tra le lastre sono presenti della canalette che portavano l’acqua dalle sorgenti alle terme. La piazza è delimitata da un edificio a forma di L, costituito da un corridoio esterno sul quale si affacciano cinque stanze. All’interno affreschi di stile pompeiano, che raffigurano cavalli e fiori. Più a Sud una scalinata, che termina su una parete terrosa: la scala metteva in comunicazione la piazza con il resto della città, che è ancora sotto l’attuale centro abitato. E proprio sullo stesso lato dell’area archeologica, nella parte più alta, si trova un complesso di pozzi e cisterne, alcuni dei quali sono scavati nella roccia. Da questi arriva l’acqua fredda.

Le terme romane sono aperte tutto l’anno. D’estate è possibile visitarle dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. In inverno ingressi dalle 9 alle 13 la mattina e il pomeriggio dalle 14.30 alle 17. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Cooperativa Forum Traiani ai numeri di telefono 0783 60155 o 346 2143581.

Le terme, segno dell’antica civiltà romana, ma non solo. A Fordongianus in un raggio di poco più di un chilometro altre importanti testimonianze. A duecento metri proprio dall’area termale i vecchi piloni del ponte romano intersecano sul nuovo ponte che attraversa il Tirso. Dalla parte opposta dell’abitato, nella località Apprezzau, poco sotto la Statale 388, in direzione di Villanova Truscehdu, i resti dell’Anfiteatro Romano. Li si può raggiungere da una stradina secondaria che dal paese porta alla croce di San Giorgio. Negli anni scorsi un gruppo di detenuti del carcere di Massama è stato impiegato per riportarne alla luce una buona parte dell’anfiteatro. Periferico rispetto al centro abitato di Forum Traiani era certo più piccolo rispetto alle grandi strutture dove erano soliti combattere i gladiatori, ma dava il segno dell’importanza dell’antica città, testimoniata anche nel grande mosaico esposto al Museo nazionale archeologico di Cagliari. Il Comune di Fordongianus dispone di diversi importanti reperti rinvenuti negli anni durante normali attività di scavo all’interno del centro abitato e vorrebbe dare vita a uno spazio espositivo.

Se negli spazi delle antiche terme si può immaginare come i romani vivessero il momento della cura termale attraverso i racconti delle guide e il materiale informativo, all’esterno della recinzione che le delimita e in alcuni punti del fiume Tirso che scorre nelle vicinanze, si possono provare le stesse sensazioni benefiche dell’immersione nell’acqua sulfurea. Nella parte Nord del complesso termale, quella più vicina al fiume, si trovano due vasche accessibili a chiunque, liberamente. Sono meta di gite domenicali da tutta l’Isola, durante tutto l’anno. Avvicinandosi a ciascuna delle due si può immergere una mano nell’acqua e provare a resistere alle alte temperature. Ci si può immergere completamente, invece, poco più sotto, nel fiume appunto. Qui alcuni spazi, recintati con pietre e massi, sono caratterizzate per la presenza di acqua bollente. Con la bella stagione, ma i più coraggiosi sfidano anche i freddi invernali, c’è chi si regala momenti di relax e benessere in totale libertà, su una sdraio o su una tela da mare.

Più appartate, ma con le stesse proprietà benefiche sono le terme di Is Bangius, . Si trovano a poca distanza dall’area archeologica della terme antiche. Si tratta di un edificio di proprietà comunale, gestito ugualmente dalla Cooperativa Forum Traiani, e risalente al 1800, realizzato sulla riva sinistra del Tirso, in un tratto particolarmente suggestivo del fiume, godibile anche durante l’immersione nelle tre vasche a disposizione, grazie a grandi finestre posizionate ad hoc.

La struttura al chiuso è un unicum in Sardegna. Le terme Is Bangius si dividono in tre locali, all’interno dei quali sono presenti tre diverse vasche con diverse temperature, che vanno dai 39 ai 43° C. Ciascuna vasca ha un fondo di ciottoli, che accolgono i bagnanti per un esperienza di abbandono e relax. Punto di forza sono l’intimità e il silenzio che regalano le vasche, nelle quali si può rimanere per mezz’ora. L’acqua di Is Bangius è utile anche per persone con reumatismi o traumi ortopedici o problemi dermatologici.

Con la bella stagione è possibile sostare nella vicina area relax, dotata di panchine e incorniciata dalla bellezza delle fronde di grandi salici piangenti. Una coccola accompagnata dal suono dello sgorgare del fiume Tirso.

Per accedere ai bagni (a pagamento) è necessario avere un costume, ciabatte antiscivolo e cuffia. È necessaria la prenotazione al numero 346 2143581. Da giugno a settembre le terme Is Bangius sono aperte la mattina dalle 9.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 19.

Non solo antica Roma, a Fordongianus è ancora presente (e da visitare) un’abitazione signorile datata tra il XVI e il XVII secolo: la Casa Aragonese , acquisita dal Comune. Caratteristica principale è il portico anteriore, comune alle tipiche abitazioni del centro Sardegna, reso speciale dalle colonne con capitello “a stampella” che presentano numerose parti originali, rimontate sulla struttura in seguito a un restauro avvenuto nel 1982.

La sua planimetria è ancora presente nelle case del Campidano di Oristano e Cagliari, con la corte chiusa e la lolla che si affaccia sul cortile, ma presenta anche richiami alle abitazioni di alcune zone della Spagna, in particolare Maiorca. Un segno distintivo della dominazione aragonese dell’Isola per quattro secoli, che dalle chiese si è riversata anche nelle abitazioni private. Un esempio sono le porte incorniciate, il grande caminetto, l’armadio decorato e i sedili sotto le finestre che affacciano sul porticato.

La Casa Aragonese è composta da due parti, unite da una porta situata nella sala d’ingresso.

La prima parte è conosciuta come “Casa Sanna” ed è composta da sette sale, disposte in un unico piano. La seconda parte è detta “Casa Madeddu” ed è composta da quattro sale al piano terra e due al piano superiore.

Carico di fascino anche il retro della casa, dove sono presenti il giardino, la stalla e un ambiente coperto che veniva utilizzato come rimessa dei mezzi agricoli.

Particolarità: la Casa Aragonese ospita spesso mostre ed eventi. Attualmente nelle sale sono presenti installazioni in metallo raffiguranti figure femminili nell’atto di compiere gesti domestici quotidiani. Sono state realizzate dall’artista e allestitore oristanese Mauro Podda.