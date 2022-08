Fordongianus

Dai canti della tradizione alla musica pop e rock, fino alla sagra della pecora: il programma

Fordongianus si prepara a nove giorni dei festeggiamenti in onore dei santi Lussorio e Archelao, in programma da sabato 20 a lunedì 29 agosto. Protagonisti – insieme alla fede – lo sport, la musica e la danza, suddivisi tra la chiesa campestre dedicata a San Lussorio e la centrale Pratza de is ballus.

C’è grande attesa per la processione della statua di San Lussorio, accompagnata da un carro trainato da buoi, con la presenza del gruppo folk di Fordongianus e di coppie dei comuni limitrofi e di Selargius che sfileranno in abito tradizionale. Ci saranno anche i cavalieri di Fordongianus, Siamanna, Siapiccia e Paulilatino e di altri paesi vicini, insieme a due carabinieri a cavallo, da Foresta Burgos.

Confermata anche per quest’anno la gara poetica, che per tradizione si tiene la vigilia della festa di San Lussorio, celebrata il 21 agosto. Si aspetta anche “Sa notti de s’igiadorgiu”, con la storica sagra della pecora sul sagrato della chiesa di San Lussorio, prevista per domenica 28 agosto: una cena a base di malloreddus al ragù di carne e pecora bollita con patate e cipolle serviti con formaggio, acqua e vino, e animata dalla musica folk.

La musica della tradizione accompagnerà i fedeli per tutti i giorni della festa, con i balli sardi, gli intermezzi musicali e l’organetto di Manuel Pischedda, sul sagrato della chiesa campestre dal 20 al 29 agosto.

Il programma di eventi è stato organizzato dalle leve del 1952, 1962, 1972, 1982, 1992 e 2002, con la collaborazione della Pro loco e il contributo del Comune di Fordongianus.

Di seguito, il ricco calendario della festa di San Lussorio e Sant’Archelao.

Festeggiamenti religiosi

20 agosto – ore 18:30, santa messa e vespri.

21 agosto – ore 09:30, processione con carro a buoi in onore di San Lussorio e sfilata in abiti tradizionali e cavalieri a cavallo con arrivo alla chiesa campestre; alle 10:30 la messa con la predica di don Francesco Tamponi, poi il rientro in parrocchia.

Dal 22 al 29 agosto – alle 18:30 novena nella chiesa di San Lussorio.

29 agosto – ore 09:30, processione in onore di Sant’Archelao e poi la messa.

Festeggiamenti civili

20 agosto – Pratza de Is Ballus: alle 18:00 lezione di Zumba per tutti; alle 22:00 gara poetica con Bruno Agus di Gairo e Giuseppe Porcu di Irgoli, accompagnati dal tenores Juanninu Fadda di Fordongianus

21 agosto – Pratza de Is Ballus: alle 22:00 “Open Party”, dj Sandro Azzena; alle 23:00 “I Love Formentera From Radio 105”; alle 24:00 special guest: “Live Set” di Lumix.

22 agosto – sagrato chiesa di San Lussorio: ore 19:00, per bimbi e non solo, giochi gonfiabili, sculture di palloncini, macchina delle bolle, uno spettacolo a cura di Elena Ciccu. Alle 22:00 esibizione del gruppo “Girasol Latino”, a seguire con balli di gruppo con dj Andrea Ibba.

23 agosto – sagrato chiesa di San Lussorio: alle 22:00 balli sardi e karaoke, con Gian Silvio Pinna.

24 agosto – sagrato chiesa di San Lussorio: alle 22:00 concerto “E te ne vai”, tributo a Fabrizio De Andrè.

25 agosto – sagrato chiesa di San Lussorio: alle 22:00 concerto “Dress in Black”, cover band AC/DC.

26 agosto – sagrato chiesa di San Lussorio: alle 22:00 canti a chitarra, con E. Bazzoni e T. Salis; alle 23:00 live “A Ballare” di R. Fadda, con E. Bazzoni.

27 agosto – sagrato chiesa di San Lussorio: alle 22:00 live “Time Out 883”, tribute band Max Pezzali.

28 agsoto – sagrato chiesa di San Lussorio: alle 20:00 Sa notti de s’Igiadorgiu, Sagra della pecora; dalle 22:00 serata musicale.

29 agosto – sagrato chiesa di San Lussorio: estrazione dei biglietti della lotteria e dalle 22:00 serata musicale.

Martedì, 16 agosto 2022